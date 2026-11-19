El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) competirá sin Morena en los seis distritos federales de Tabasco en 2027, afirmó Evaristo Hernández Cruz, delegado del partido en el municipio de Centro. También descartó respaldar una eventual candidatura de Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena, por el distrito 6.

Hernández Cruz consideró que el diputado local Jorge Bracamontes será la propuesta de Morena para buscar una diputación federal, pues aseguró que el gobernador “va a demostrar que el que manda en Tabasco es él y que Andy ya no tiene ningún poder en Morena”.

YO CREO que la decisión ya está tomada, que va a ser Jorge Bracamontes, porque el gobernador, estoy seguro, va a demostrar que es el que manda en Tabasco y que Andy ya no tiene ningún poder en Morena EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ Delegado del Verde en Centro, Tabasco



El delegado reiteró que el Verde irá sin alianza en los seis distritos. Diego de la O Cetina, otro de los perfiles del partido, ya había anticipado esa decisión y señaló que Hernández Cruz coordina los trabajos políticos en la zona centro y encabeza las encuestas internas. La dirigencia nacional del PVEM, en cambio, sostiene que la coalición con Morena y el Partido del Trabajo (PT) se mantiene firme en la mayoría de las entidades, aunque reconoce negociaciones pendientes.

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Uno de los principales desacuerdos está en San Luis Potosí, donde la senadora Ruth González Silva figura entre los perfiles del Verde para buscar la gubernatura. Las reglas internas de Morena contra el nepotismo electoral complican un eventual respaldo a su candidatura.

EL DATO: EL DIRIGENTE estatal del Verde, Diego de la O Cetina, aseguró que cuentan con suficientes cuadros y liderazgos para contender sin necesidad de coaliciones.

La dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, aseguró que las conversaciones continúan y que no hay una decisión definitiva para competir por separado. “Será una puerta que se mantendrá abierta hasta el último momento, hasta el último minuto”, declaró. Añadió que el partido prevé publicar su convocatoria interna entre finales de noviembre y principios de diciembre.

Las diferencias también alcanzan a Colima, Campeche, Querétaro y Chihuahua, donde el Verde busca impulsar aspirantes propios.

Arturo Escobar y Vega, coordinador nacional electoral del PVEM, explicó que el partido no participó en los procesos internos de Morena para definir coordinaciones estatales en San Luis Potosí, Colima, Querétaro y Campeche, porque tiene perfiles propios.

“Tenemos la voluntad de hacer una coalición, pero vamos a esperar los tiempos electorales”, sostuvo.

En Chihuahua, el PVEM condicionó su participación conjunta a que Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, encabece la candidatura. En Colima, el senador Virgilio Mendoza busca competir, mientras que en Querétaro Ricardo Astudillo figura entre sus perfiles.

En Nuevo León, Jesús Elizondo Salazar, coordinador estatal del PT y aspirante a la gubernatura, planteó mantener la alianza con Morena y el Verde, competir sólo con el PVEM o que el PT vaya solo. La primera opción estaría sujeta a una segunda encuesta frente a Clara Luz Flores Carrales, a quien retó a debatir antes de la medición.

EN LO FEDERAL participaremos de la misma manera. Vamos a participar solos, ya lo habíamos también nosotros mencionado. Para nosotros no es algo novedoso EVARISTO HERNÁNDEZ Delegado del PVEM en el municipio de Centro



Pese a las diferencias, Karen Castrejón ha insistido en que el acuerdo nacional se mantiene. El pasado 10 de noviembre afirmó: “Vamos con una coalición muy firme, como lo dijimos desde un principio con Morena, Partido del Trabajo”, aunque reconoció que San Luis Potosí seguía sin definición.

Por su parte, el coordinador de los senadores del Verde, Manuel Velasco Coello, ha pedido que se reconozca el peso electoral de su partido en las negociaciones con los aliados.

De las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027, el acuerdo anunciado en junio por Morena, PVEM y PT contemplaba competir juntos en 16 entidades y dejar pendiente San Luis Potosí.

Las diferencias estatales muestran que ese entendimiento no significa que todos los convenios estén cerrados. Por ahora, el Verde anunció que irá sin Morena en Tabasco; en San Luis Potosí mantiene abierta la negociación por la gubernatura, y en Colima, Campeche, Querétaro y Chihuahua busca acuerdos sobre sus aspirantes. En Nuevo León, el PT también puso sobre la mesa distintas fórmulas de participación.

Por: Tania Gómez

EL COORDINADOR de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya Gutiérrez, confirmó que su partido realizará encuestas a finales de noviembre o principios de diciembre para definir su posición en Michoacán, Nuevo León y Zacatecas, entidades donde todavía no están resueltos los acuerdos electorales con Morena.

Además, el también dirigente nacional petista señaló que, aunque la apuesta sigue siendo mantener la alianza con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no se adelantarán decisiones y el PT esperará los resultados de sus mediciones para determinar los pasos a seguir.

En el caso de Michoacán, Anaya Gutiérrez reiteró que el PT respalda al senador Raúl Morón como su propuesta para encabezar la coordinación de la Cuarta Transformación, aunque reconoció que el legislador deberá resolver primero las diferencias al interior de Morena.

También explicó que las encuestas serán un elemento para que tanto el PT como Morón tomen decisiones, en medio de las diferencias que han surgido entre los partidos aliados por la definición de candidaturas.

EL TIP: ALBERTO ANAYA llamó a mantener el respeto a los procedimientos internos de Morena y evitar que las diferencias públicas compliquen negociaciones con sus aliados.

Aclaró que las mediciones serán realizadas por su partido y que, con base en sus resultados, se definirá si mantiene el respaldo a Morón o toma otra determinación. Sin embargo, pidió no anticipar una ruptura con Morena.

El dirigente petista también llamó a mantener la calma ante las diferencias públicas entre integrantes de ambos partidos y rechazó que los desacuerdos representen una ruptura de la alianza.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones del diputado Reginaldo Sandoval, quien ha sostenido que existen acuerdos previos con Morena para la definición de candidaturas, Alberto Anaya insistió en que el PT debe ser respetuoso de los procedimientos internos de su aliado.

Sobre la posibilidad de que compitan por separado en algunas entidades, recordó que en el proceso electoral de 2024 su partido participó sin coalición en dos estados. No obstante, reiteró que su intención es preservar la unidad de las fuerzas políticas que integran la Cuarta Transformación. “Yo creo que apostamos a la unidad, pero esperemos zanjar las diferencias en cada estado”, dijo.

El senador explicó que los acuerdos electorales se negocian por separado para gubernaturas, diputaciones locales y presidencias municipales, de acuerdo con los calendarios y las disposiciones legales de cada entidad.

Añadió que la coalición federal todavía no tiene existencia jurídica, pues su formalización está prevista para mediados de diciembre. Como ejemplo, mencionó que en Guerrero el convenio de coalición estatal fue registrado el 12 de noviembre, conforme a los plazos establecidos en esa entidad.

Con relación a las negociaciones por las diputaciones federales, Anaya indicó que el tema será abordado la próxima semana, una vez que avance la definición de las candidaturas a las gubernaturas.

Por otra parte, rechazó que el financiamiento y la regularización laboral de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), vinculados históricamente al PT, deban convertirse en una condición para negociar las alianzas con Morena.

Afirmó que esos centros educativos no pueden utilizarse como moneda de cambio en las negociaciones políticas, pues, dijo, deben contar con un presupuesto regularizable y garantizar los derechos laborales de su personal.