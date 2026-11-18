La influencer y empresaria dominicana Melissa Medina, de apenas 22 años, falleció el 17 de noviembre de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. La noticia causó conmoción en redes sociales entre sus seguidores, pues se encontraba en pleno crecimiento profesional y a días de recibir un reconocimiento por su trayectoria como emprendedora.

¿Quién era Melissa Medina, la influencer y empresaria de belleza, de 22 años?

Melissa Medina era una creadora de contenido y empresaria dominicana dedicada al sector de la belleza; tenía 22 años, pero desde que tenía 18 inició su emprendimiento centrado en el cuidado de uñas, entre ellos Melissa Studio, un lugar especializado en manicura y diseño de uñas.

Además, era creadora de la marca PRESS ON by Melissa Studio, enfocada en uñas postizas artesanales. También era propietaria de una franquicia de servicios de mensajería en Santo Domingo.

El jueves 19 de noviembre Melissa Medina sería una de las jóvenes homenajeadas de Premios Magna 2026, que reconocen el talento, la excelencia y las trayectorias que inspiran. Hasta el momento, los organizadores de la gala no han revelado si el homenaje sigue en pie.

¿De qué murió Melissa Medina?

De acuerdo con los primeros reportes, la joven influencer Melissa Medina comenzó a presentar complicaciones de salud mientras se encontraba acompañada por un hombre y una mujer, el 17 de noviembre. Posteriormente fue trasladada a un hospital en Santo Domingo, donde se confirmó que había muerto.

Las autoridades interrogaron a las personas que estuvieron con ella y continúan investigando el caso. Hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte, por lo que también se espera que la familia de la empresaria difunda los resultados de la autopsia.

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