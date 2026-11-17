Karely Ruiz es una de las participantes de La Mansión VIP que generó mucha expectativa entre los usuarios de Internet, sin embargo, sus actitudes en el reality show han desatado las críticas de los fans del programa.

Los usuarios señalan que ya no “soportan” a la creadora de contenido y la han calificado de “mandona” y “envidiosa” por sus respuestas con algunas de sus compañeras del programa.

Los desplantes que funaron a Karely Ruiz en La Mansión VIP

Uno de los primeros momentos que causaron descontento entre los fans fue cuando Karely Ruiz mandó a callar a La Cukis. La regiomontana estaba hablando con Bellakath y junto a ellas estaba La Cukis y cuando ésta última quiso intervenir en la conversación, Karely le dijo que se callara y no se metiera en las conversaciones de los demás.

Será mi única percepción o la Karely Ruiz si está cayendo mal?



No cabe duda q este tipo de realitis si saca lo bueno o lo peorcito de las personas y las muestra tal cual son sin máscaras, aunnq luego se escuden diciendo "es un juego". #LaMansiónVIP2 #LaMansiónVIP #KarelyRuiz pic.twitter.com/ZjzbIK0pFs — Hijo De Su Madre (@BraunFlores) November 16, 2026

El segundo fue cuando empezó a ver feo a sus compañeras mujeres cuando se arreglaban, los fans afirman que las observa con envidia, pero de repente un día Karely dijo que ella así ve a las mujeres porque le gusta admirar sus atuendos y dijo que seguro la están funando afuera por cómo las mira. Los usuarios afirman que alguien le pasó información de lo que se dice afuera de ella.

Por otro lado, se peleó con Odette porque Karely quería que ella ayudara a limpiar la casa así que ambas tuvieron una fuerte discusión en la que Karely se puso en un plan que la gente calificó como “mandona”.

que vergas la karely porque le habla asi a odette #lamansiónvip #LaMansiónVIP2 pic.twitter.com/898bgaWxFy — sofia (@augusttlover) November 14, 2026

Y finalmente, se lanzó contra Paola Suárez, la integrante de Las Perdidas, agradeció al diseñador que le envió un vestuario para su participación en el programa, pero Karely inmediatamente minimizó su atuendo y le dijo que era de Shein. Además, a Paolita Suárez le tiró la caja de su paleta de maquillajes y cuando la Perdida le preguntó, Karely se puso a buscar con ella.

Los fans han señalado que Karely no ha resultado como ellos esperaban, ya que este es su primer reality show 24/7 en el que se muestra tal como es.

como se atreve karely a tirar la paleta de paolita suarez y luego a ser tan falsa para ponerse a buscar con ella??😡 ya son muchas faltas que le estan pasando a karelys #LaMansionVip #LaMansiónVIP2 pic.twitter.com/Er9IYJeM09 — pelotuda (@zamuuxvelasco) November 16, 2026

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