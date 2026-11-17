La conductora Laura Bozzo ya fue dada de alta del Hospital Geneal de la Ciudad de México este fin de semana, luego de permanecer de un mes internada por complicaciones derivadas de la ruptura de una úlcera gástrica.

A pesar de que ni la artista ni su familia han confirmado públicamente la salida del hospital, en redes sociales ya circulan los comentarios sobre el regreso de la famosa a su casa.

De acuerdo con el programa ¡Siéntese quien pueda!, la presentadora habría abandonado el nosocomio entre el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, bajo la condición de que sus familiares consiguieran oxígeno y concentradores para continuar su recuperación en casa.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

Laura Bozzo fue hace varias semanas recientemente debido a una complicación de salud que la llevó a ser ingresada a terapia intensiva. El 30 de octubre, su hija Victoria de la Fuente infromó que la conductora había salido de terapia inensiva y se encontraba en una habitación con un cuadro médico más controlado.

Semanas después, la mujer permaneció bajo observación médica en las siguientes semanas, por lo que cumplió cuatro semanas internada este 19 de noviembre.

Se descartaron daños neurológicos derivados del tiempo que la conductora permaneció intubada. Sin embaego, permaneció hospitalizada debido a complicaciones pulmonares asociadas a la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Así es la habitación donde estaba Laura Bozzo 😮: Liz López, colaboradora de #TodoParaLaMujer, pudo entrar a verla y contó cómo encontró a la conductora. 👈🏽 pic.twitter.com/pWPS6V2e4e — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 17, 2026

A lo largo de su trayectoria, la conductora peruana ha atravesado diversos episodios médicos que en ocasiones anteriores han incluido cuadros de deshidratación, crisis de ansiedad, problemas gastrointestinales y secuelas de intervenciones quirúrgicas previas.

En este caso específico, los médicos decidieron mantenerla internada durante algunos días para realizarle estudios de control y evitar que el cuadro se agravara.

Tras recibir tratamiento y lograr estabilizarse, la propia presentadora aclaró a su salida del hospital que se encontraba fuera de peligro, desmintiendo rumores sobre un estado crítico y señalando que únicamente deberá guardar reposo relativo en casa y seguir una dieta estricta antes de volver por completo a sus proyectos en televisión.

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