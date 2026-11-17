Yetus Prime, ¿cuál es su nombre real, de dónde es y quién es su familia?

Con su estilo irreverente, su pasión por el mundo del fitness y una personalidad que no pasa desapercibida, Yetus Prime se ha consolidado como una de las figuras más populares del entretenimiento digital en México.

Su creciente fama en redes sociales y su reciente entrada al reality show La Mansión VIP han puesto todos los reflectores sobre él, despertando aún más la curiosidad del público por conocer la verdadera identidad, los orígenes y la historia personal detrás del creador de contenido.

Él es el creador de contenido Yetus Prime

El nombre real de Yetus Prime es Arturo González. Es un creador de contenido, streamer y atleta mexicano nacido en Torreón, Coahuila. Antes de consolidarse como una figura viral en redes sociales, destacó en el ámbito deportivo.

Como jugador profesional de fútbol americano en la Liga de Fútbol Americano Profesional de México (LFA) con los Dinos de Saltillo, además de haberse formado en los Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey.

El salto a la fama masiva de Arturo ocurrió gracias a su carisma y estilo irreverente en plataformas como TikTok, YouTube y Twitch, pero especialmente como coanfitrión del exitoso pódcast Más allá del fierro junto a su amigo Aldo de Nigris.

A través de este proyecto, ambos creadores lograron construir una sólida comunidad digital centrada en el mundo del gimnasio, la comedia, el estilo de vida fitness y las anécdotas personales, posicionando a Yetus Prime como uno de los referentes más reconocibles de la escena regia en internet.

En cuanto a su entorno familiar, Yetus Prime ha mantenido los detalles más privados de sus padres y hermanos fuera del escrutinio mediático constante, priorizando una imagen pública enfocada en su faceta de atleta y creador.

Sin embargo, en diversas transmisiones y entrevistas ha dejado ver que proviene de una familia de clase trabajadora en la Comarca Lagunera que respaldó tanto su carrera universitaria como su disciplina deportiva desde joven, inculcándole el arraigo por su tierra natal en Coahuila.

Dentro de la conversación pública, la “familia” más visible de Arturo González es en realidad su círculo cercano de amistades y colaboradores en Monterrey, Nuevo León, ciudad a la que se mudó para desarrollar su carrera.

Su estrecha hermandad con Aldo de Nigris lo llevó a integrarse de manera natural en la dinámica social de la conocida familia De Nigris, compartiendo frecuentemente contenido y momentos cotidianos con figuras como Poncho de Nigris y Marcela Mistral, quienes suelen tratarlo como un miembro más de su entorno cercano.

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