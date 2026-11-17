¿Quiénes son Deiby Ruiz y Yetus Prime, los nuevos integrantes de La Mansión VIP 2?

Este lunes 16 de noviembre, Yetus Prme y Deiby Ruiz se convirtieron en los dos nuevos invitados de La Mansión VIP 2, donde causaron furor y protagonizaron momentos de fiesta durante su bienvenida en el jacuzzi.

Sin embargo, hay que mencionar que para algunas personas, estos nombres pueden resultar desconocidos, por lo que te contamos quiénes son los creadores de contenido y sus historias en redes sociales.

Les están dando una buena bienvenida a Yetus y Deiby, todos conviviendo y formando desmadre en el jacuzzi #LaMansionVip #LaMansionVIP2 pic.twitter.com/3GkjMJfIg1 — 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝘀 𝗣𝗮𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼⚡️ (@Andrespalacio97) November 17, 2026

¿Quién es Deiby Ruiz?

Deiby Ruiz es un influencer colombiano nacido el 9 de septiembre de 1997 en Cali, Colombia. Es conocido por sus videos de comedia, que publica desde el 2017 cuando abrió un canal de YouTube.

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Por años, mantuvo una relación con Katy Cardona ‘La Blanquita’, quien a menudo protagonizada los clips de comedia. La pareja tuvo un hijo juntos, pero se separaron tras 10 años juntos a inicios del 2026.

Cardona explicó que el amor se fue apagando “por la falta de atención, romanticismo y tiempo” de Ruiz hacia ella, y señaló que se sentía sola y en segundo plano dentro de la relación.

Lo más polémico ocurrió cuando se destapó que la casa en la que vivía la pareja estaba puesta al nombre de la madre de él, por lo que muchos consideraron que esta fue una estrategia de Deiby para no perder su patrimonio en caso de una separación.

¿Quién es Yetus Prime?

Arturo González, conocido como Yetus Prime, es un creador de contenido originario de Torreón, Coahuila. Nació el 26 de noviembre de 1998, por lo que actualmente tiene 27 años de edad.

Estudió la carrera de administración por un tiempo, pero no la terminó. En sus redes sociales, se enfoca en hacer publicaciones referentes a fitness y estilo de vida.

Además, es un amigo muy cercano de Aldo de Nigris, con quien forma el podcast Más allá del fierro. En el pasado, ha formado parte de programas como Extlón; en la actualidad está soltero.

Doña Alegría mencionó en el pasado que Yetus había cancelado su participación en el programa por la reciente muerte de su padre, pero HotSpanish contó que aceptó entrar de último momento en los últimos días.

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