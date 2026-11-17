Valentín Elizande no solamente es conocido por sus éxitos musicales, sino por ser un rompecorazones, pues este incluso mantuvo varias relaciones sentimentales mientras se encontraba en el apogeo de su éxito.

Entre las últimas relaciones sentimentales del Gallo de Oro se encuenta Blanca Vianey Durán Brambila, quien además de haber sido su pareja, también es madre de una de sus tres hijas, Valeria Elizalde.

Vianey Durán y Valentín Elizalde ı Foto: Especial

¿Cómo fue la relación de Vianey Durán y Valentín Elizalde?

La hija de Vianey Durán y Valentín Elizalde, Valeria, compartió por medio de su canal de YouTube cómo fue la relación que sus padres tuvieron, incluyendo detalles que no habían sido revelados antes.

En el video de poco más 10 minutos, Valeria cuenta que sus padres se conocieron en el año 2000, cuando Valentín Elizalde se encontraba cantando en una fiesta de Ciudad Obregón, Sonora.

“Mi papá le echó el ojo a mi mamá y comenzó a preguntar ‘¿y ella quién es, y esa güerita quién es?’” dice Valeria, quien comparte detalles de cómo la conquistó, y que este incluso la invitó a participar en el video musical de la canción Una Noche Para Dos.

Compartió que Valentín Elizalde le enviaba flores a Vianey Durán a su trabajo, y le llamaba diciendo que era “Pedro”, pues estas llamadas entraban al teléfono de la casa familiar y no quería que supieran que se trataba de él.

Valeria destaca que sus padres continuaban teniendo una relación muy coordial incluso cuando ya no eran pareja, por lo que Valentín Elizalde siempre estuvo presente en sus fiestas de cumpleaños.

Lamentablemente el destino de Blanca Vianey no fue distinto al que tuvo el cantante del regional mexicano, pues esta también fue asesinada a disparos, pero este hecho ocurrió 10 años después que el atentado contra Elizalde.

Funeral de Blanca Vianey Durán Brambila ı Foto: Especial

Blanca Vianey Durán Brambila fue asesinada hace 10 años, pues mientras se encontraba en las calles de Sonora cerca de una panadería con su hija, Kimberly Valeria, en la calle, esta recibió dos impactos de bala en la cabeza.

Alrededor de las 11:00 horas del lunes 20 de junio del 2016 Durán Brambila se encontraba en Ciudad Obregón, Sonora, cuando un sujeto la abordó mientras salía de una panificadora junto a su hija.

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