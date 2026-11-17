A casi dos décadas de la muerte de Valentín Elizalde, una de las teorías más fuertes sobre su ejecución son quienes la relacionan con el capo y exlíder de los Zetas, Jaime González Durán, “El Hummer”.

Actualmente este exlíder criminal se encuentra encarcelado en Estados Unidos, donde, en 2025, fue condenado a 35 años de encierro, por lo que usuarios en redes sociales se preguntan si hay alguna condena para él por la muerte de ‘El Gallo de Oro’.

🔍🎸 A casi dos décadas de la muerte de Valentín Elizalde, la figura de Jaime González Durán, alias "El Hummer", exlíder de Los Zetas recluido en Estados Unidos, vuelve a la conversación pública tras el estreno de producciones sobre el caso https://t.co/IDhWYTr7hQ — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 15, 2026

¿Cuántos años le dieron a Jaime González Durán por matar a Valentín Elizalde?

A Jaime González Durán “El Hummer”, no se le impuso ninguna sentencia de cárcel por el asesinato de Valentín Elizalde. Aunque en investigaciones periodísticas y testimonios extraoficiales se le señaló de manera recurrente como el presunto autor intelectual del atentado ocurrido en Reynosa en noviembre de 2006, nunca fue procesado formalmente ni condenado por este homicidio.

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De hecho, el crimen del “Gallo de Oro” y de sus acompañantes permanece legalmente impune, ya que ninguna persona ha recibido una condena judicial por la emboscada en la que perdieron la vida el cantante, su mánager Mario Mendoza Grajeda y su chofer Reynaldo Ballesteros.

La vinculación de “El Hummer” con el caso surgió a partir de su posición como jefe regional de plaza de Los Zetas en Tamaulipas al momento de los hechos y de las versiones que apuntaban a una represalia por la interpretación de “A mis enemigos” en el palenque.

El Hummer, durante su captura, el 7 de noviembre de 2008. ı Foto: Especial

No obstante, González Durán sí recibió múltiples y severas condenas de prisión por otros delitos federales de alta gravedad. Tras ser detenido en noviembre de 2008 en Reynosa, la justicia mexicana le dictó diversas sentencias acumuladas, entre las que destacan 16 años y seis meses de cárcel por lavado de dinero, así como otra pena de 21 años y nueve meses por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Posteriormente, en octubre de 2022, fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con su papel como miembro fundador y comandante regional de Los Zetas. En febrero de 2025, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense y se declaró culpable del delito de conspiración para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína y marihuana hacia territorio norteamericano.

Como resultado de ese proceso en el extranjero, el 20 de junio de 2025 una corte federal del Distrito de Columbia lo sentenció a 35 años de prisión en Estados Unidos, además de ordenarle el decomiso de 792 millones de dólares. Así, aunque hoy cumple una larga condena en una cárcel estadounidense por narcotráfico, el expediente judicial por la muerte de Valentín Elizalde nunca formó parte de los cargos por los que fue sentenciado.

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