Valentín Elizalde continúa siendo recordado, y con esto, los detalles sobre su vida y su muerte continúan siendo un tema de conversación, incluyendo los señalamientos hacia su exesposa, Gabriela Sabag, y su primo, Tano Elizalde.

Valentín Elizalde y Gabriela Sabag se casaron con tan solo 19 años de edad, y juntos tuvieron una hija; sin embargo, su relación sentimental no fue eterna, pues estos se divorciaron en 2004.

Mientras que los señalamientos hacia su primo, Tano Elizalde, comenzaron luego de que este fuera el único sobreviviente del atentado en contra de Valentín Elizalde, ocurrido en noviembre del 2006.

TE RECOMENDAMOS: Entérate Laura Bozzo habría sido dada de alta tras un mes hospitalizada

Estas fuertes críticas hacia el primo del Gallo de Oro se reavivaron algunos años después, pues a esto se sumó una nueva controversia luego de que se hiciera de conocimiento público que mantenía una relación sentimental con Gabriela Sabag, la única esposa de Valentín Elizalde.

Tano Elizalde y Valentin Elizalde ı Foto: Especial

¿Cuándo se casó Tano Elizalde con Gabriela Sabag?

Se presume que fue hasta mayo del 2025 cuando la pareja contrajo matrimonio; sin embargo, en una entrevista que les realizaron en 2023, estos aseguran que ya eran esposos.

Gabriela comparte que se reencontró con Tano después de 12 años de la trágica muerte de Valentín Elizalde, se enamoraron, y decidieron hacer pública su relación sentimental en 2021.

En dicha entrevista, disponible en el canal de YouTube de Pepe Garza, Tano Elizalde y Gabriela Sabag rompen el silencio sobre los señalamientos que han recibido, con la finalidad de defenderse sobre la muerte de Valentín Elizalde.

Gabriela sostiene que ella no fue la viuda de Valentín Elizalde, pues pese a ser su única esposa, ya no mantenía una relación formal con el cantante desde el 2004, por lo que incluso en 2007 se casó de nueva cuenta.

Sobre los señalamientos hacia Tano, comparte que fue una campaña de desprestigio para el primo del Gallo de Oro, y aseguró que sabían desde donde venía y las consecuencias que esto iba a traer.

Dijo que nunca había hablado sobre la situación por respeto a su exesposo y su hija: “Yo nunca he hablado la realidad de todas las cosas, y tengo la capacidad y papeles en mano en donde yo sí puedo decir muchas verdades”.

Por su parte, Tano Elizalde aseguró que guardaron silencio sobre varias acciones por parte de los familiares de Valentín Elizalde, y debido a que las hijas del Gallo de Oro ya están grandes, consideran que ellas pueden pelear por el legado del cantante.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.