Así fue el accidente en el que murió Everardo Elizalde, papá de Valentín Elizalde

Valentín Elizalde fue asesnado el 25 de noviembre del 2006 en Reynosa, Tamaulipas, mientras iba saliendo del palenque de la Expo-Feria en su camioneta. Un dato curioso es que hay coincidencias entre su fallecimiento y el de su padre, Everardo Elizalde.

Así murió el papá de Valentín Elizalde

Y es que Lalo ‘El Gallo’ perdió la vida el 23 del mismo mes, pero del año 1992, cuando acababa de cumplir 52 años de edad y apenas comenzaba a abrirse paso en la escena musical mexicana, cuando su hijo tenía apenas 13 años de edad.

Lalo "El Gallo" y Valentín Elizalde ı Foto: Efrain Elizalde

Everardo Elizalde falleció después de una presentación en Villa Juárez, Sonora y la camioneta Ram Charger en la que viajaba se salió del camino en una curva y fue a dar a un canal de riego. Junto con Everardo, perdieron la vida su compadre y amigo Renato Véliz “Milión” y Juan Eliseo “El Gringo”.

El hombre participó en varias películas producidd por el ídolo del cine de oro mexicano, Emilio ‘El Indio’ Fernández. Por la década de los 80 la fama del cantante se extendió en los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit y Jalisco.

“Este mes de Noviembre es un mes de muchas cosas tristes para la familia Elizalde, bendiciones para todos y gracias por mantenerlo vivo en sus recuerdos”, reflexionó hace años El Flaco Elizalde sobre su padre.

Por su parte, su hijo Valentín estudió derecho en Sonora, pero se decidió por la música, que amaba por herencia de su padre. De este modo, comenzó a perseguir una carrera artística desde los 19 años.

El artista dejó 11 discos tras su muerte y así surgieron diferentes éxitos como Vete ya, Como me duele, El sinaloense, La más deseada, Y se parece a ti, Nada, Ebrio de amor, El venadito, Soy así, Volveré a amar, Corazón de oro, Vencedory muchos más.

Valentín Elizalde murió después de abandonar el palenque en Hermosillo donde se presentó, a unos cien metros del lugar, donde les cerraron el paso y hombres comenzaron a disparar contra el vehículo en el que viajaba el artista.

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