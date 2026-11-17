Valentín Elizalde fue uno de los artistas más influyentes del género regional mexicano, quien marcó una época en los años 2000 y aunque tenía fama de mujeriego, poco antes de su muerto admitía que estaba por sentar cabeza.

La mujer que estuvo comprometida con El Gallo de Oro y años después de su muerte, se dio una segunda oportunidad en el amor con Julión Álvarez. Esta es la historia de la mujer que fue pareja de dos de las figuras más destacadas de la música mexicana.

A qué edad te enteraste que la prometida del Gallo de Oro Valentín Elizalde es la que ahora es esposa de Julion Álvarez !



Su nombre Nataly Fernández ... pic.twitter.com/pSqubtO8YG — Javier River (@AJavier_River) July 6, 2019

¿Quién es Nataly Fernández?

Nataly Fernández es una empresaria originaria de Guasave, Sinaloa. Es hija de Mario “El Gordo” Fernández, quien trabajó como representante de artistas de regional mexicano, motivo por el que ella tuvo acceso a la escena.

En el pasado, estuvo Estuvo comprometida con “El Gallo de Oro” antes de su asesinato el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas. Se hizo visible ante los medios tras el fallecimiento del cantante, cuando compartió detalles sobre su noviazgo y su cercanía con la familia de Elizalde.

En una entrevista para el programa La historia detrás del mito (2007), relató que al inicio de su relación Valentín Elizalde fue honesto con ella respecto a tener tres hijas de distintas madres, para no ocultarle nada.

También contó que mantenía buena comunicación con la madre del cantante, Camila Valencia, y con sus hermanos, quienes la reconocieron como su viuda.

Años después, en 2010, comenzó su relación con Julión Álvarez y se casaron en abril del año siguiente durante una boda discreta en Zapopan, Jalisco. Juntos tienen dos hijas: María Isabel y María Julia.

“Conozco a Nataly sin saber quien era”, reltó en el pasado el músico, “tampoco fue vuida de él, fue una novia de Valentín”, señaló. Con los años, Nataly Fernández ha mantenido un perfil sumamente discreto y alejado de los reflectores, por lo que no suele hacer declaraciones públicas sobre su pasado sentimental.

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