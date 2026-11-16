Las teorías sobre un apagón a nivel mundial continúan activas, por lo que las personas se preguntal el horario y duración que este tendrá para poder tomar las medidas de prevención necesarias.

Aunque en redes sociales se ha asegurado que el apagó del 17 de noviembre se realizará a nivel mundial, realmente este solamente ocurrirá en Estados Unidos, y no se trata de un corte de energía general.

El apagón programado para el 17 de noviembre únicamente será en radio y televisión, pues se realizarán unas pruebas a nivel nacional en Estados Unidos, las cuales tampoco durarán 72 horas, sino de tan solo un minuto.

De acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), será a las 14:20 horas del martes 17 de noviembre cuando se realice una prueba de los Sistema de Alerta de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés) a nivel nacional.

La prueba que únicamente se emitirá por medio de radio y televisión; sin incluir los teléfonos celulares, es obligatoria conforme lo establecido en la ley federal al menos cada 3 años, por lo que se programa periódicamente.

On Nov 17 at 2:20 PM ET, FEMA and @FCC will conduct a nationwide test of the Emergency Alert System on TV and radio. This legally required, regularly scheduled test ensures critical, life-saving messages can reach Americans when it matters most during major emergencies. pic.twitter.com/pKnRX3N8AK — FEMA (@fema) November 9, 2026

La prueba de los EAS busca garantizar que “los mensajes críticos que salvan vidas lleguen a los estadounidenses cuando más se necesitan durante emergencias importantes”, por lo que se requiere analizar su funcionalidad, y los posibles errores que pueda presentar.

Cuando esta prueba sea emitida las personas no deben realizar ninguna acción, pues el único propósito es analizar el estado de las alertas de emergencia para poder realizar un reporte de cómo es que están funcionando.

Prueba de EAS ı Foto: Redes Sociales

¿Por qué se dice que el apagón será mundial?

En los últimos días los internautas han sorteado diversas teorías sobre una posible crisis a nivel mundial, y estas comenzaron a partir de las recomendaciones que algunos países comenzaron a emitir para prevenir a las personas.

Entre estas medidas se incluye una mochila de vida que contenga todo lo que una persona pueda requerir durante las 72 horas siguientes a una catástrofe, y debido a que estas recomendaciones coincidieron al momento de ser emitidas, se encendieron las alertas de los usuarios en redes.

Pese a las distintas teorías que se han compartido en las distintas redes sociales, las autoridades de algunos países, incluyendo México, han aseverado que no existe una crisis a nivel mundial, y que esto solamente se trata de recomendaciones que se realizan regularmente.

¿Ya cuentas con tu #MochilaDeVida? Recuerda que debe contener suministros básicos para sobrevivir durante las primeras 72 horas posteriores a una emergencia o sismo.

👉 Aquí te decimos cómo prepararla.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/s7c3TD19K5 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 2, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.