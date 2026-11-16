Secretaría de las Mujeres busca garantizar atención integral a menores en orfandad por feminicidio

La Secretaría de las Mujeres inició los trabajos para actualizar el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, con el propósito de garantizar que las hijas e hijos de mujeres víctimas de este delito reciban acompañamiento psicológico, médico y legal, así como protección en un entorno familiar seguro.

Durante la primera mesa de trabajo, encabezada por representantes de instituciones del Gobierno de México y del Poder Judicial, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracíbar, señaló que la atención a estas infancias debe convertirse en una prioridad nacional y no depender de esfuerzos aislados de las autoridades.

“Esta atención no puede depender de esfuerzos aislados; requiere una coordinación entre las instituciones federales, los gobiernos locales y las fiscalías. Detrás de este protocolo hay una realidad que exige sensibilidad y acciones concretas para las niñas, niños y adolescentes que enfrentan la pérdida de sus madres”, afirmó.

La actualización busca establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para que los menores accedan a servicios y apoyos sin trámites burocráticos que obstaculicen su bienestar. También plantea que permanezcan en un entorno familiar seguro y reconoce el papel de las llamadas “familias sociales” y las redes comunitarias de cuidado, a fin de evitar su traslado a albergues cuando exista un hogar cercano e idóneo.

El proceso se vincula con la iniciativa de Ley General en materia de Feminicidio, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que se encuentra en análisis en el Senado de la República. La propuesta contempla, entre otros aspectos, hacer obligatorio el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, retomando sentencias como la del caso García Andrade, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En la mesa participaron representantes del Sistema Nacional DIF, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el Registro Nacional de Población, el SIPINNA y UNICEF México.

Las instituciones participantes integrarán sus propuestas para elaborar el documento final, con el que la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Laura Itzel Castillo Juárez, busca fortalecer la protección y atención de niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad a causa del feminicidio de sus madres.

Te puede interesar:

- Urgen activistas y académicos comité a Diputados para relevo de Taddei

- Sheinbaum llega a China para participar en cumbre de APEC

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR