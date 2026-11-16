Sheinbaum llega a China para participar en cumbre de APEC

La Presidenta Claudia Sheinbaum llegó este lunes 16 de noviembre, hora local, al Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao’an, en el sur de China, para participar en la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La televisión estatal china CCTV reportó su arribo, ocurrido mientras en México todavía era domingo 15.

En Shenzhen, la mandataria presentará el Plan México ante representantes empresariales internacionales y se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.

Antes de abordar el vuelo, Sheinbaum adelantó que tendría un encuentro con empresarios de las economías del foro internacional y una reunión con los integrantes de su gabinete que la acompañan. También anunció que se enlazará desde el país asiático a la conferencia matutina de Palacio Nacional para informar sobre el avance de sus actividades.

La presidenta fue recibida por Huang Chuping, director del Comité Permanente de la Asamblea Popular de Guangdong. ı Foto: Captura de video

El canal chino CGTN informó que la Presidenta mexicana figura entre los 12 líderes de economías integrantes que participarán en la cumbre empresarial de la APEC, programada para el 18 y 19 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Qianhai. El anuncio, hecho por el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, incluye la participación del mandatario Xi Jinping y a los líderes de Canadá, Australia, Chile y Vietnam, entre otros.

La agenda que el Gobierno mexicano comunicó al Senado prevé que la mandataria participe en la plenaria de líderes y promueva, ante el sector privado, las oportunidades de inversión del Plan México. El Ejecutivo señaló que la visita busca diversificar mercados, fortalecer las cadenas de suministro y ampliar la cooperación en comercio, inversión, innovación tecnológica y desarrollo sostenible.

El Dato: Luz Elena González, titular de la Sener, confirmó que en el marco del Foro sostendrán reuniones con empresarios para fortalecer la cooperación e inversiones.

Adelantó que en la reunión bilateral con el presidente Xi, buscará abrir vías de colaboración en salud, medio ambiente y desarrollo científico. Además, mencionó el interés de México en conocer el modelo chino de hospitales inteligentes y explorar su incorporación al sistema de salud.

Al término del foro, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, permanecerá en el país asiático para dar seguimiento a los asuntos comerciales bilaterales, una vez que la Presidenta concluya su agenda que integra encuentros con representantes de Canadá, Australia y Vietnam.

Antes del viaje, la Presidenta adelantó que se reunirá también con la comunidad de mexicanos que residen en China. La delegación reúne a los titulares de Relaciones Exteriores, Economía, Salud y Ciencia y Tecnología, además de representantes del sector empresarial.

En un comunicado fechado el 16 de noviembre en Shenzhen, el foro APEC informó que China propuso una declaración sobre economía digital e inteligencia artificial que abarca aplicaciones en salud, educación y energía.

En ese sentido, el Consejo Asesor de Negocios pidió mantener abiertos el comercio y la inversión y reforzar las cadenas de suministro.

El aviso enviado al Senado fija el regreso de Sheinbaum para el viernes 20 de noviembre, por lo que la Presidenta ha confirmado que volverá a tiempo para encabezar las actividades conmemorativas programadas de la Revolución Mexicana.