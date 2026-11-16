Muere el Jefe de Jefes, histórico capo del narco corruptor y criminal

Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Jefe de Jefes, murió este domingo 15 de noviembre a los 80 años, tras más de 37 años bajo custodia de las autoridades mexicanas. La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó que falleció alrededor de las 14:00 horas por una falla orgánica múltiple en el hospital privado Country 2000, en Guadalajara. El fundador del Cártel de Guadalajara ingresó de urgencia el viernes 13, tras agravarse su estado de salud en el penal de Puente Grande.

El traslado se realizó bajo custodia. Félix Gallardo presentaba complicaciones respiratorias y bajos niveles de oxigenación. Permaneció en observación y con pronóstico reservado en el hospital. Su defensa había pedido que cumpliera la pena en su domicilio por el deterioro de su salud. Un juez llegó a autorizar ese cambio en 2022, pero el traslado a una vivienda nunca se concretó.

El Dato: El exjefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, declaró que el capo fue responsable de numerosas muertes y, tras el asesinato de Camarena, intentó sobornarlo.

MANDO DE CAPOS. Antes de convertirse en uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, Félix Gallardo fue policía en Sinaloa. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos lo identifica como el organizador de una red que incorporó a narcotraficantes de primer nivel como Rafael Caro Quintero, Amado Carrillo Fuentes y Joaquín El Chapo Guzmán, así como a miembros de la familia Arellano Félix. Junto con Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, consolidó la organización que operó desde Guadalajara durante el auge del tráfico de drogas de los años ochenta.

Autoridades del penal La Palma trasladan a Miguel A. Félix Gallardo, acusado de delitos contra la salud, el 18 de enero de 2005. ı Foto: Cuartoscuro y Especial

Parte de la expansión consistió en aprovechar las rutas y los contactos que ya se utilizaban para traficar marihuana hacia Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia de ese país, Caro Quintero estableció vínculos con productores colombianos para transportar cocaína desde Sudamérica a través de Centroamérica y México. Los registros estadounidenses también ubican en esa operación al hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, un enlace que participó en el negocio de la cocaína con el grupo de Guadalajara.

En esa estructura, Félix Gallardo articuló una red de opewradores con presencia en distintos puntos de la ruta hacia la frontera. La investigación por el asesinato de Enrique Camarena aceleró la ruptura de la organización. El informe del Congreso estadounidense sitúa a los Arellano Félix al frente de la estructura que operó desde Tijuana, después de la captura de su tío en 1989. En los años siguientes, ese grupo disputó corredores fronterizos con otras organizaciones, entre ellas la de Juárez.

Policía Estatal G.O.T, custodia el Hospital Country 2000, donde falleció el capo. ı Foto: Cuartoscuro y Especial

CASO CAMARENA. El 7 de febrero de 1985, Enrique Kiki Camarena Salazar, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), salió de su oficina en Guadalajara para reunirse con su esposa. Según la reconstrucción de la agencia estadounidense, un grupo de hombres lo interceptó y se lo llevó en un automóvil. Horas más tarde fue secuestrado Alfredo Zavala Avelar, piloto mexicano que colaboraba en labores antidrogas. Los cuerpos de ambos fueron localizados en marzo.

La fiscalía federal estadounidense sostiene que Caro Quintero ordenó el secuestro del agente porque lo responsabilizaba del operativo contra el rancho Búfalo, en Chihuahua, donde se cultivaba marihuana. En mayo de 1985, la DEA formó el equipo de la Operación Leyenda para investigar los secuestros y asesinatos. La agencia ubicó la casa a la que fue llevado Camarena en la calle Lope de Vega, en Guadalajara, e incorporó información sobre las grabaciones de los interrogatorios.

Una acusación de un gran jurado federal de Estados Unidos incluyó a Félix Gallardo, Caro Quintero, Fonseca Carrillo y Matta Ballesteros entre los señalados por participar en la conspiración vinculada al secuestro y asesinato de Camarena. El expediente estadounidense describió al grupo como una organización dedicada al tráfico de marihuana y cocaína. Félix Gallardo permaneció en México y fue aquí donde recibió la condena por el doble homicidio. En febrero de 2025, México entregó a Caro Quintero a Estados Unidos y el exsocio de Félix Gallardo compareció ante un tribunal federal en Brooklyn.

DOS CONDENAS. La Policía Judicial Federal detuvo a Félix Gallardo en Guadalajara el 8 de abril de 1989, durante un operativo encabezado por Guillermo González Calderoni. El proceso por narcotráfico y acopio de armas derivó en una pena de 40 años de prisión, que incluyó delitos de cohecho. En 2003, un tribunal colegiado concedió un amparo que dejó sin efecto la sentencia de ese momento y ordenó reponer el procedimiento por omisiones en el examen de los argumentos de la defensa. La pena de 40 años figuraba nuevamente entre las que cumplía en 2025, cuando el caso Camarena volvió a llegar a la Suprema Corte.

El 23 de agosto de 2017, más de 32 años después de los crímenes, el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco lo condenó a 37 años de prisión por el homicidio calificado de Camarena y Zavala. La resolución también fijó un pago de 20 millones 810 mil pesos. En febrero de 2018 se dictó la sentencia de apelación que Félix Gallardo impugnaría después mediante el amparo directo 16/2024.

La defensa también intentó que las dos penas se cumplieran en una sola. En mayo de 2022, en el trámite del amparo 198/2019, un juzgado federal especializado en ejecución de penas mantuvo la condena de 37 años. La discusión sobre el cómputo de las sanciones siguió una vía distinta de la petición para cumplir la pena en un domicilio, que se apoyaba en la edad y el estado de salud del interno.

En mayo de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tramitó la solicitud del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito para que atrajera el amparo contra la condena por el doble homicidio. El 9 de julio, la Primera Sala votó por unanimidad de cinco ministros devolver el expediente al tribunal colegiado. La votación resolvió qué órgano debía conocer del asunto y dejó el análisis de la condena a ese tribunal.

TRASLADO SIN EJECUTAR. A lo largo de su reclusión, Félix Gallardo pasó por el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, y por el complejo de Puente Grande, en Jalisco. Con los años perdió la visión de un ojo y la audición de un oído y presentó problemas de movilidad. El 9 de septiembre de 2022, un juez federal autorizó que cumpliera en un domicilio el resto de la pena de 40 años, sujeto a vigilancia electrónica.

La Fiscalía General de la República impugnó la medida. La instalación del brazalete y las condiciones para supervisarlo fueron motivo de disputa. La empresa contratada por la familia canceló el arrendamiento del dispositivo y las autoridades federales objetaron el equipo propuesto para monitorearlo. Félix Gallardo siguió recluido en Puente Grande hasta su traslado de urgencia al nosocomio el 13 de noviembre de 2026, donde murió bajo custodia dos días después en la misma ciudad donde fue detenido en 1989.