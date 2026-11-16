Ley contra feminicidio suma 700 propuestas

Protesta por el asesinato de una mujer en Veracruz, el pasado 9 de noviembre.

La nueva Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio acumula alrededor de 700 observaciones y propuestas que actualmente son revisadas por dependencias federales y comisiones del Senado, con el objetivo de construir un marco legal homologado para investigar y sancionar este delito en todo el país.

La intención es que el dictamen pueda aprobarse antes del próximo 15 de diciembre, cuando concluye el actual periodo ordinario de sesiones, aunque todavía se analizan aspectos como la tentativa de feminicidio, las razones de género, las agravantes y la atención a niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad por este crimen.

La propuesta, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y presentada el 15 de julio de 2026, busca unificar la tipificación del feminicidio, las sanciones y los procedimientos de investigación, ante las diferencias que existen entre los códigos penales de las entidades federativas.

Entre sus principales planteamientos contempla penas de 50 a 70 años de prisión, que toda muerte violenta de una mujer, adolescente o niña sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio y la creación de unidades especializadas en las fiscalías.

También incluye sanciones para la tentativa de feminicidio, el fortalecimiento de los derechos de las víctimas directas e indirectas y mecanismos de reparación integral del daño.

En entrevista, la senadora Martha Lucía Mícher Camarena explicó que actualmente se llevan a cabo reuniones entre la Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía y las tres comisiones legislativas involucradas para revisar las aportaciones y ajustar el contenido de la iniciativa.

Detalló que uno de los puntos que requiere mayor cuidado es la definición de las penas, debido a que algunas entidades ya establecen sanciones de hasta 100 años de prisión, por lo que se busca evitar contradicciones entre la nueva legislación general y los códigos estatales.

Mícher Camarena consideró que los planteamientos sobre orfandad, tentativa, razones de género y agravantes representan aportaciones importantes para fortalecer la legislación, aunque aclaró que no se trata de reestructurar el proyecto, sino de ampliar y precisar sus alcances.

La legisladora confió en que el dictamen esté listo durante el actual periodo ordinario y pueda aprobarse antes del 15 de diciembre, aunque pidió cautela mientras continúan las revisiones.

Precisó que ya concluyó la etapa de diálogo con organizaciones civiles y que ahora las conversaciones se concentran entre las dependencias federales y las comisiones del Senado para integrar las propuestas en una legislación que fortalezca la respuesta del Estado frente a la violencia feminicida.