Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 15 de noviembre 2026?

Uno de los atletas de Exatlón México sale eliminado del programa, tras no superar las pruebas en el duelo de eliminación. Se despide de la competencia.

Antes de que se lleve a cabo la competencia estelar, por la permanencia en el reality show, los deportistas tienen que jugar por la última Supervivencia de la semana, en la que se define a toda la plantilla que va a la eliminación.

¿Quién es el eliminado de hoy 15 de noviembre de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México sería José, conocido como Joe del equipo azul. Sin embargo, se trata de información no confirmada por lo que los seguidores tienen que esperar a que se trasmita el episodio completo.

La información que circulan en redes sociales señalan que el equipo azul volverá a perder a uno de sus integrantes, en una semana en la que los hombres de ambos equipos son quienes se encuentran en riesgo.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

En el programa de hoy, correspondiente al cierre de la semana 12 de Exatlón México, se disputará el duelo de eliminación en el que únicamente los hombres de ambos equipos están en riesgo.

Los puntos clave de lo que sucederá en la transmisión son que en los rojos Eliud Pulido llega al duelo por tener el menor rendimiento de su equipo tras caer en la primera supervivencia.

A él se suma Daniel, el líder de rendimiento rojo, quien fue enviado al duelo tras perder en la zona de peligro frente a Joe. En caso de que el equipo rojo pierda más supervivencias, atletas como Aristeo o Jerry también quedarían expuestos.

Por el lado de los azules, tras una racha complicada donde han perdido varios integrantes y sus refuerzos han durado poco, los azules con mayor riesgo en la tabla son José, Fernando, quien preocupa por competir lesionado y Cristian en un escenario extremo de derrotas.

Te puede interesar: