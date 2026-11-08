Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 8 de noviembre 2026?

Uno de los atletas de Exatlón México será eliminado de la competencia y abandonará el sueño de seguir hacia la final del programa.

Antes de que se lleve a cabo la competencia estelar por la eliminación, los equipos rojo y azul se enfrentarán en por la última Supervivencia de la semana, con la cual se definirá a la 5 atleta que defenderá su lugar en el reality show deportivo.

¿Quién sale eliminada hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, la eliminada de hoy de Exatlón México sería una atleta azul, se especula que podría salir Paulina. Sin embargo, se trata de información no confirmada por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer a la verdadera eliminada de hoy.

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¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas van a salir a dar su mejor esfuerzo, pues no quieren que ninguno de sus compañeros abandone la competencia.

Los rojos y los azules se enfrentarán primero en la Supervivencia, en la cual se define a la quinta atleta que va a ir a defender su permanencia en el programa.

Según los fans, el equipo azul podría ganar la Supervivencia y meter a una atleta roja a la eliminación. En caso de que este escenario sea posible, la atleta roja que podría entrar a la eliminación sería Sofía Reyes, ya que Ingrid ya está instalada porque perdió en la zona de peligro.

Por otro lado siguen las rivalidades y las diferencias, Doris del Moral sigue causando polémica por sus comentarios contra los rojos, aseguró que no soporta verlos ganar.

Sin embargo, esto desató las reacciones de los usuarios, ya que arremetió contra Zudikey Rodríguez y Pato Araujo el día que la deportista roja salió eliminada por lesión. Doris aseguró que se trataba de una lesión fingida.

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