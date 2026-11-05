¿Zudikey Rodríguez se va eliminada de Exatlón México 2026 por lesión? Esto se sabe

La deportista Zudikey Rodríguez sufrió un accidente en los juegos de Exatlón México de la temporada 10, 2026, lo que desató la preocupación de los fans ante una posible salida por lesión.

Todo sucedió porque en el avance de la competencia del jueves se puede ver que la atleta sufrió una lesión en uno de los circuitos.

Zidikey terminó las carreras de la Zona de Peligro con mucho esfuerzo y mucho dolor, tan fue así que su esposo Pato Araujo tuvo qu eir a abrazarla porque ella estaba llorando de dolor.

Para la competencia de la Villa 360 ella no estuvo presente, ya que fue a revisión médica para evaluar su condición y saber si puede o no continuar en el juego.

¿Zudikey Rodríguez se va por lesión de Exatlón México?

Al final del programa Zudikey habló con sus compañeros para darles a conocer el veredicto de los médicos. Por el momento no se sabe si ella se va o se queda, pero muchos fans tienen temor de que la deportista abandone la competencia.

Existe la posibilidad de que Zudikey no se vaya del programa, pero se mantenga en la banca durante algunas semanas en lo que se recupera.

¿Zudikey Rodríguez fingió su lesión?

Doris del Moral, del equipo azul, fue la primera en lanzar el comentario y afirmó que ella considera que la lesión es planeada y que todo se trata de una estrategia.

Incluso esta teoría la compartió con todos los integrantes del equipo azul y se rieron de que vieron a Pato Araujo llorando por su esposa cuando terminó el juego de la Zona de Peligro que dejó instalada a una roja en el próximo duelo de eliminación del domingo.

Por su parte, los fans de Exatlón México señalan que ellos creen que no se juega con la salud y afirman que la deportista está pasando por una situación real de dolor.

Asimismo, aplaudieron el profesionalismo de Zudikey de quedarse a terminar todas las carreras de la zona de peligro a pesar de que estaba lidiando con el intenso dolor en la pierna.

El profesionalismo de Zudikey que a pesar de estar lesionada lo está dando todo no como ciertos lady y lords milagros del equipo azul, Zudy ya no tienes nada que demostrar eres histórica, eres una auténtica reina roja #PorLaBatalla #ExatlónMéxico pic.twitter.com/Wv6WphqO2Y — Don Sincero (@Patan_Principe) November 6, 2026

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