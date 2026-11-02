Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 2 de noviembre 2026?

Conoce al ganador de la Villa 360 de Exatlón México hoy 2 de noviembre

Los atletas de Exatlón México regresan a la competencia, luego de la eliminación de Alejandro este domingo y se disputan la anhelada Villa 360, el mejor lugar para descansar que todos los deportistas quieren.

Antes de que se lleve a cabo el juego estelar por el territorio, los participantes del programa van a jugar por la ventaja con la que obtienen beneficios rumbo a la próxima eliminación del domingo.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo rojo, el cual al parecer seguiría manteniendo su hegemonía y liderato en esta competencia sobre los azules.

Sin embargo, se trata de información no confirmada por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo de hoy para conocer al verdadero ganador de la noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México regresan sensibles tras la eliminación de Alejandro del equipo azul, sobre todo la escuadra celeste, porque otra semana más perdieron a un integrante, lo que le afecta emocionalmente al equipo y esto impacta directamente en el rendimiento del team.

Adrián Leo llegó a hablar con su escuadra para preguntarles si todos estaban remando para el mismo lado, porque además de que siguen perdiendo la Villa 360 y otras competencias importantes, nuevamente perdieron un integrante.

Este lunes los deportistas van a recibir al refuerzo azul, pero según los fans, se trataría de un atleta nuevo por lo que esto no emocionaría a los azules, quiénes vienen pidiendo un refuerzo de peso o una leyenda.

Por el lado de los rojos, Heliud se enfrentó contra Emilio y Jerry, lo que deja ver una separación importante en la escuadra escarlata. Sin embargo, parece que este pleito va a explotar más y traerá consecuencias en el equipo.

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