Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 1 de noviembre 2026?

Uno de los atletas de Exatlón México será eliminado de la competencia, luego de que no pueda superar las pruebas del duelo de eliminación y tendrá que abandonar el juego y la posibilidad de seguir avanzando rumbo a la final.

Antes del duelo de eliminación, los atletas tendrán que pelear por la última Supervivencia para definir a todos los participantes que estarán disputándose su permanencia en el programa.

¿Quién es el eliminado de hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México sería Alejandro del equipo azul, sin embargo, se trata de información no confirmada, por lo que los seguidores tienen que ver el programa completo para conocer al verdadero eliminado de esta noche.

¿Qué pasó hoy en Exatlón México?

Antes del duelo de eliminación los deportistas se enfrentaron a la última Supervivencia de la semana en la que el equipo azul resultó ganador de este juego por lo que lograron meter a un rojo a la eliminación.

Los Rojos llegan con el sentimiento de derrota después de haber perdido la tercera batalla por la Supervivencia; inevitablemente, uno de ellos estará en el #DueloDeEliminación. 🔵💥🔴#ExatlónMéxico EN VIVO AHORA 👉 https://t.co/2DzbKfVCjR

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Entonces habrá dos rojos (Heliud, Aristeo o Jerry) y tres azules (Alejandro, Adrian Leo y Fernando) disputándose su permanencia en el juego.

Durante la competencia Heliud Pulido tuvo un resbalón en uno de los circuitos lo que desató la preocupación y la polémica, los rojos corrieron a ayudarlo y a revisar que él estuviera bien, pero la polémica vino con la reacción de Paulette, pues muchos fans aseguraron que ella se burló del accidente de su compañero y esto no fue muy bien recibido por los fans del reality show deportivo de la televisión.

Los azules otra vez tendrán una pérdida en su equipo, lo que no les hace bien porque es el equipo que más deportistas ha tenido que despedir en lo que va de la temporada.

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