La Emperatriz Divorciada: De qué trata, dónde ver, fecha de estreno y reparto del drama coreano

Estamos muy cerca del estreno de La Emperatriz Divorciada, la nueva serie dramática coreana basada en una popular novela web y adaptación a webtoon surcoreano de fantasía romántica y drama palaciego, por lo que es uno de los k-dramas más esperados de la temporada.

La historia destacó por mostrar a una protagonista sumamente capaz que no busca venganza mediante berrinches ni violencia, sino a través de la alta diplomacia, la dignidad y el ejercicio impecable del poder político, todo en medio de drama, amor y traiciones.

Según informa @SugoiLITE, el webtoon 'La emperatriz divorciada' (The Remarried Empress), tendrá adaptación a anime próximamente (esperemos que sea mejor que 'True Beauty' 🙏🏻)



En España, el manhwa lo publica @PlanetadComic y el 4/11 se estrena el kdrama en @DisneyPlusES. pic.twitter.com/qbJXe46TOF — 🍂Pro Shōjo Spain🍂 (@shojospain) October 8, 2026

¿De qué trata La Emperatriz Divorciada?

La Emperatriz Divorciada sigue la historia de Navier, la perfecta e inteligente emperatriz del Imperio de Oriente, que desde pequeña fue criada para gobernar con elegancia y pragmanismo junto a su esposo, el emperador Sovieshu.

Todo cambia cuando su esposo rescata a Rashta, una ex-esclava, y la introduce en la corte como su concubina, cautivado por la falsa inocencia de la joven. Es así que el emperador comienza a descuidar sus deberes, menospreciar a Navier y tramar un plan para otorgarle a la concubina el título de emperatriz.

Frente a un matrimonio en ruinas, Navier mantiene la cabeza fría y prepara su propia estrategia, acepta fríamente el divorcio con la condición de la aprobación para casarse de inmediato con Heinley, el príncipe heredero (y posterior rey) del vecino Reino del Occidente, quien ha estado secretamente enamorado de ella.

¿Dónde ver y cuándo se estrena La Emperatriz Divorciada?

La esperada adaptación de La Emperatriz Divorciada se estrenará este 4 de noviembre de 2026, disponible de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming de Disney+.

La primera temporada constará de 10 episodios en total y el día del estreno, se liberarán los primeros cuatro capítulos de golpe. A partir de esa fecha, se estrenarán dos nuevos episodios cada semana hasta su gran final. Cabe mencionar que el formato original ilustrado está disponible en la aplicación de Webtoon.

Reparto de La Emperatriz Divorciada

Este es el elenco principal de La Emperatriz divorciada:

Shin Min-a es Navier Ellie Trovi

La actriz es una reconocida figura de los k-dramas, quien en esta ocasión encarna a la emperatriz del Imperio de Oriente, quien al descubrir la traición de su esposo, no cae en la desesperación ni en disputas menores, sino que maneja la crisis con frialdad.

Ju Ji-hoon es Emperador Sovieshu

Ju Ji-hoon interpreta al mperador del Imperio de Oriente y esposo de Navier, que por su arrogancia y falta de madurez emocional se obsesiona con una joven recién llegada. El actor es conocido por proyectos como la saga cinematográfica Along with the Gods y el clásico Kingdom of the Winds / Princess Hours.

Lee Jong-suk es Príncipe Heinley

Conocido por encabezar éxitos masivos como W: Two Worlds,While You Were Sleeping,Big Mouth y Pinocchio, el actor interpreta al príncipe heredero de un país vecino, quien oculta un enorme poder estratégico y una naturaleza perspicaz detrás de una personalidad carismática, caballerosa y encantadora.

Lee Se-young es Rashta

Lee Se-young interpreta a una joven de origen humilde y ex-esclava que llega al palacio tras ser rescatada por Sovieshu. Utiliza su apariencia ingenua e inocente para manipular las emociones del emperador y ganar influencia en la corte, convirtiéndose en la rival directa de Navier en el palacio.

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