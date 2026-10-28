¿Cómo se llaman las calaveritas de Leo San Juan de la saga Las Leyendas?

Recientemente se estrenó en cines la nueva película del estudio de animación mexicano Ánima, La venganza del Charro Negro que es una nueva entrega de la reconocida saga Las Leyendas, que ha conquistado a millones de mexicanos desde el 2007.

La historia sigue a Leo San Juan y sus amigos en el encuentro con seres de ultratumba y leyendas mexicanas a las que deben enfrentarse. A través de los años, el grupo principal ha permanecido prácticamente intacto.

Los personajes al centro de la historia son Don Andrés, Leo San Juan, su hermano Nando, Teodora, Xóchitl, el Alebrije y dos tiernas calaveritas de azúcar que suelen tener divertidas misiones secundarias durante los hechos de las películas.

Sin embargo, pese a que su carisma y ternura ha hecho que muchos adoren a las calaveritas de Las Leyendas, la realidad es que no muchos saben sus nombres o siquiera su historia, así que aquí en La Razón te contamos sobre ellos.

¿Cómo se llaman las calaveritas de Leo San Juan?

Los nombres de las calaveritas de Las Leyendas son Finado y Moribunda. Una referencia a sus nombres serían las letras que ambos tienen en la cabeza; hay que recordar que existe la tradición de escribir nombres en la cabeza de una calaverita de azúcar.

Aparecen en la saga desde la primera película, donde formaban parte de un antiguo altar de Día de Muertos dentro de la vieja casona de La Nahuala; sin embargo, tras despertar deciden seguir a Leo en sus aventuras.

¿Cómo se llaman las calaveritas de Leo San Juan? ı Foto: Videocine

En Las Leyendas: El Origen conocemos más sobre ellos. Descubrimos que son hermanos y que fueron huérfanas toda la vida, siendo criados por el viejo Alebrije Aniceto viviendo juntos en el alegre Pueblo Calaca. Cabe mencionar que en esta cinta, pueden hablar, capacidad que pierden en las otras películas.

Sin embargo, sus personalidades traviesas les hicieron ganarse el desprecio del pueblo. Sus vidas cambian cuando encuentran a un bebé humano que resulta ser Leo y buscan salvarlo de una bruja malvada.

Es en este acto heroico de regresar a Leo al mundo de los vivos que quedan atrapados en el mismo, donde conocen a Teodora y Xochitl, por lo que deciden resguardarse en la casona con ellas.

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