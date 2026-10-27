Myriam Montemayor critica a Wildwood por no ser una película para niños

Las redes sociales estallaron después de que la ex participante de La Academia, Myriam Montemayor, criticó fuertemente a la película Wildwood por no ser apta para menores de edad.

La actriz contó que llevó a sus hijos a ver la película de Laika y se llevó una sorpresa al encontrar una historia con violencia y otras temáticas no aptas para menores de edad. Su comentario desató críticas y burlas, además que el público destacó una vez más que no toda la animación está destinada a los niños.

Wildwood, una épica fantástica profundamente humana ı Foto: Imagem Films MX

Myriam se queja de Wildwood y desata críticas

La artista mexicana vio Wildwood en cines y después, en la plataforma de X publicó un mensaje donde se mostró profundamente ofendida por la producción.

“Ayer fuimos a ver una película que se llama el bosque salvaje Wildwood pensando que al ser una caricatura es para niños, pues nos llevamos la sorpresa de que sí tenía un lenguaje y escenas salvajes y de extrema violencia, que no son precisamente para niños”, acusó.

Ante esto, el público señaló que la película tiene clasificación B en México, por lo que no es apta para menores de 12 años. En ese sentido, cuestionaron a Myriam por no investigar la película a la que llevaba a sus hijos.

“Ninguna clasificación justifica normalizar a cualquier edad la violencia extrema, el suicidio, entre otros temas fuertes. La falta de empatía y valores cada vez se pierden más, uno de ellos y base para tener una buena comunicación, el respeto cuándo no pensamos igual”, agregó en otra publicación sobre el tema.

El usuario @Aleex_Lara le respondió “¿Tan difícil es buscar la clasificación de la película? Pero entiendo que sea difícil teniendo esa estúpida idea de que al ser animación tiene que ser para niños”.

Ante esto, ella reaccionó: “Estúpida idea la tuya normalizar el suicidio, la violencia extrema y el satanismo, por mencionar algunos de los trasfondos que tiene la película que no es apta para niños ni adolescentes”. Aunque sus publicaciones fueron eliminadas posteriormente, las redes sociales siguieron criticando lo dicho por Myriam.

Myriam Montemayor critica a Wildwood por no ser una película para niños ı Foto: X

¿De qué trata Wildwood?

Wildwood sigue la historia de Prue McKeel, una joven que vive en Oregón y cree que es demasiado grande para creer en bosques impenetrables, magia y animales antropomórficos; sin embargo, deberá enfrentarse a un extraño mundo cuando su hermano pequeño Mac es secuestrado por cuervos.

De este modo, McKeel se aventura dentro del bosque del otro lado del puente de su ciudad. Junto a su amigo Curtis, se encuentra con un mundo de bandidos, coyotes que hablan y una ex gobernadora viuda que transforman su forma de ver la vida y relacionarse con el mundo.

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