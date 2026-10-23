¿Qué tal está la película Madre siniestra, qué calificación tuvo en Rotten Tomatoes?

En cines ya se encuentra la nueva película de terror portagonizada por Jessica Chastain, llamada Madre Siniestra. La película explora la inquietante historia de un ente que se encuentra con una niña y se hace pasar por su madre.

De este modo, la pequeña Bella junto con el resto de su familia, deben enfrentarse a una fuerza desconocida e inquietante que busca suplantar a su mamá, desdibujando la línea entre quién es su verdadera madre y qué busca la impostora de ella.

La película es la adaptación de una novela de terror llamada Incidents Around the House (publicada en español como Hay algo malo en casa), escrita por el estadounidense Josh Malerman en 2024. Por este motivo, había cierta expectativa sobre el tema.

Esta fue la respuesta de la crítica a Madre Siniestra

Madre Siniestra, llamada Other Mommy en inglés, obtuvo un 19% de la crítica de acerdo con Tomatometer con 94 revisiones en la plataforma Rotten Tomatoes. Asímismo, la opinión del público se quedó en un 48& de aceptación, dejando clara una mala recepción.

En ese sentido, la crítica destaca que esta producción no alcanza a ser lo suficientemente profunda, por lo que se considera que aunque cuenta con varios jumpscares y elementos de terror, no consigue terminar de convencer a la audiencia ante la amenaza.

#TheOtherMommy "La madre siniestra" no es solo una mediocre adaptación del libro original (que es estupendo), sino la película de terror más decepcionante y ridícula del año. Ojo, AMO a Jessica Chastain y ella es básicamente el único motivo para verla. Pero no es suficiente. pic.twitter.com/PTUjoxsPco — Aglaia Berlutti (@Aglaia_Berlutti) October 9, 2026

Algunos comentarios de la audiencia fueron los siguientes:

2/5 estrellas. Fue entretenida y divertida de ver, simplemente no querría verla de nuevo”. Jack



1/5 estrellas. No hay un argumento. Simplemente es una excusa del director para compartir su misoginia y racismo con el mundo. No pierdan su tiempo The Screen Slaver



Other Mommy, aunque solo dura 93 minutos, se dura más de lo necesario Bilge Ebiri



El público asegura sin embargo, que la producción enuentra como su elemento más fuerte a la actuación de Jessica Chastain, quien protagoniza en un doble rol como la madre real y la falsa que aterra a la menor.

El elenco principal de la película Madre siniestra, la película dirigida por Rob Savage, está conformada por los siguientes actores bajo estos papeles:

Jessica Chastain como Ursula / La Otra Mamá

Arabella Olivia Clark como Isabela “Bela” Martin

Jay Duplass como Russell “Russ” / Daddo

Dichen Lachman como Lois Anthony

Karen Allen como Abuela Ruth Martin

Arian Moayed como Tío Frank

Sean Kaufman como Kelvin

Adam Silver como Brian

Alec Secăreanu como Ruiss

Actualmente, la película se encuentra disponible en cines de México, por si deseas darle una oportunidad pese a las malas reseñas.

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