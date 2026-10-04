Digger se convierte en el peor estreno de Tom Cruise, ¿Cuánto recaudó la película?

Digger se estrenó en cines este 1 de octubre, pero parece ser que la película no tuvo el desempeño esperado en su fin de semana de estreno, ya que incluso es considerado como el peor debut cinematográfico en la carrera de Tom Cruise, quien protagoniza el filme de Alejandro González Iñárritu.

La crítica ya había generado dudas en la cinta que sin embargo, esperaba obtener una mejor aceptación por parte del público por los grandes nombres que acompañan a la producción y la publicidad realizada al respecto, pues se presentaba como una posible contendiente a la temporada de premios.

¿Cuánto recaudó Digger en su primer fin de semana?

Digger apenas logró recaudar 8 millones de dólares en el mercado nacional y a nivel internacional, el filme terminó con 12 millones de dólares en 74 mercados, por lo que las ventas también fueron flojas fuera de Estados Unidos.

Con un presupuesto de producción de entre 160 y 180 millones de dólares (sin contar el aspecto publicitario), la sátira política de tono absurdista se convierte en uno de los estrenos más decepcionantes de la historia reciente.

Warner Bros proyectaba una apertura de entre 18 y 20 millones de dólares, mientras que según especialistas del sector, el filme habría necesitado recaudar cerca de 40 millones de dólares en su debut para justificar su inversión.

El decepcionante estreno viene acompañado del momento en que Paramount Skydance está cerrando su adquisición de Warner Bros. Discovery, pues la jueza ya ha aprobado el acuerdo de 110 mil millones de dólares, por lo que la fusión se cerrará este martes.

Además, es el peor estreno de Cruise desde Leones por corderos del 2007, que había abierto con 6,7 millones de dólares pero con un presupuesto considerablemente menor.

A pesar de esto, el propio Tom Cruise apareció en sus redes sociales para declarar que seguía “muy orgulloso de lo que creamos”, en referencia a la película donde trabajó con Iñárritu.

Digger enfrenta pérdidas teatrales de entre 150 y 200 millones de dólares, un panorama que ensombrece al estudio al considerar que Cruise percibe un porcentaje de los ingresos brutos antes de que el estudio recupere sus costos.

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