Digger, la sátira feroz de Iñárritu y Tom Cruise

Tras una anticipada espera por la colaboración entre Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise, Digger al fin llega a las salas de cine, trascendiendo al mero espectáculo para consolidarse como una propuesta cinematográfica ingeniosa, divertida y necesaria en los tiempos que vivimos actualmente, todo a través de un retrato hilarante de la ineptitud política y corporativa, ofreciendo además una de las mejores actuaciones de su célebre protagonista hasta ahora.

Esta audaz farsa no sólo ha encendido opiniones divididas, sino que funciona como una radiografía mordaz sobre cómo la soberbia y la torpeza de quienes están en el poder terminan afectando a todos los integrantes de una sociedad.

125 Mdd es el costo de producción oficial de la cinta

En esta comedia de proporciones catastróficas el hombre más poderoso del mundo se embarca en una aventura frenética y desesperada para intentar demostrar que puede convertirse en el salvador de la humanidad, aunque, irónicamente, ha sido él mismo quien la puso en riesgo en un inicio, es decir, tenemos a una especie de héroe poco probable que en realidad sólo quiere remediar su propio caos, en lugar de realmente preocuparse por los demás.

No esperen ver a un buen tipo queriendo salvar el día, en realidad lo que vemos es a una persona egoísta y en esencia imprudente que busca una vez más beneficiarse de alguna forma, sin importar que esté ante un inminente apocalipsis mundial.

A partir de los intentos del multimillonario Digger Rockwell (Tom Cruise) por arreglar su desastre, van desfilando una serie de personajes cada uno más ridículo que el anterior, llenos de dudas, ignorancia y malas decisiones. Alguien que no sabe lo que está haciendo sólo se rodea de personas que saben menos que él y todos juntos son sumamente peligrosos por el simple hecho de que tienen el poder y la influencia suficientes para cambiar el destino de la humanidad entera, siendo la cereza del pastel un presidente de Estados Unidos cuya ineptitud sólo es superada por su racismo, misoginia y mentalidad en general retrógrada.

El Dato: Digger es la primera película en inglés de Iñárritu desde El Renacido de 2015, que le valió a Leonardo DiCaprio el Oscar a Mejor Actor. Comenzó a gestarse hace 10 años.

Tom Cruise entrega una de las actuaciones más deslumbrantes y arriesgadas de su carrera, guiado por la mano del director mexicano Alejandro González Iñárritu hacia un terreno histriónico completamente inédito en su filmografía. Lejos de sus habituales roles de héroe inquebrantable, el actor derrocha un profesionalismo absoluto al encarnar a un personaje profundamente incómodo de ver, haciendo gala de un talento cómico y corrosivo que no habíamos visto mucho en él. Con esta interpretación magnética y llena de matices, la estrella de Hollywood construye una figura memorable.

Pero, más allá de la actuación de Tom Cruise, es necesario hablar sobre lo hecho por el gran John Goodman, quien da cátedra de cómo darle vida a un personaje sumamente absurdo y se transforma en una de las versiones cinematográficas más exageradas de un presidente estadounidense, aunque en su actuación ridícula es posible encontrar similitudes con cierto mandatario de la vida real que sobresale por sus polémicas decisiones y su forma accidentada de actuar.

Esta producción logra deslumbrar por una maestría técnica que convierte el caos político en una experiencia vertiginosa y envolvente. La dirección de fotografía de Emmanuel El Chivo Lubezki vuelve a ser un prodigio de fluidez visual, utilizando movimientos de cámara y luz natural para acentuar el absurdo de las situaciones plasmadas junto con el aislamiento que hay en el poder absoluto; este dinamismo visual se complementa con un montaje preciso que maneja los tiempos de comedia con tensión casi quirúrgica. Mención aparte merece el extraordinario trabajo de maquillaje y peluquería, cuya labor logra una transformación física impactante en Tom Cruise, despojándolo de su habitual carisma para convertirlo en una figura inolvidablemente grotesca.

Digger es más de lo que parece, entregando algo tan inesperado como original y en definitiva entretenido. Sólo hay que dejarse llevar por la propuesta narrativa de Iñárritu.

Digger, la sátira feroz de Iñárritu y Tom Cruise ı Foto: Especial

DIGGER

DIRECTOR: Alejandro González Iñárritu

GÉNERO: Comedia negra y sátira política

ESTRENO: Hoy