Digger y la comedia absurda de nuestro propio colapso

Digger es la nueva película del aclamado director mexicano Alejandro González Iñárritu. En la cinta protagonizada por Tom Cruise, seguimos la historia de Digger Rockwell, un magnate del petróleo que por su apatía y egocentrismo, genera una catástrofe para el mundo que es solo el inicio hacia una reflexión profunda sobre el cambio climático y la responsabilidad del sistema frente al mismo.

Según reveló anteriormente el cineasta, la idea de Digger surgió durante la grabación de su anterior filme El Renacido (2015), donde una diferencia de apenas un grado de temperatura podía transformar por completo las condiciones de una locación preparada para tener hielo y nieve.

Alejandro González Iñárritu en el set de Digger junto a Tom Cruise y John Goodman. ı Foto: Warner Bros.

De este modo, Iñárritu se sumergió en el derretimiento de los polos y la crisis climática en el Ártico, además de observar la visión de industrias que imaginan las posibilidades de abrir nuevas rutas marítimas como oportunidades comerciales.Este fenómeno comenzó a dar de qué hablar hace 50 años por el calentamiento global causado por el ser humano y parece un tema del que se ha comentado mucho pero como en la ficción, sigue su rumbo mientras las acciones para frenarlo parecen insuficientes.

Con la historia de una explosión en una plataforma petrolera que produce un iceberg que promete una catástrofe en Europa y después, una más contra Estados Unidos, en Digger se explora con una mezcla de parodia y fatalismo las consecuencias que la humanidad podría enfrentar ante una crisis que se construyó a través del tiempo, mientras todo queda en manos de las personas más poderosas, pero menos preparadas. Unos “Tontos fósiles”, como llamarían después a Digger, el presidente Compson y otros personajes eje del desastre.

Pese a su exquisita fotografía, cortesía de la dirección fotográfica de Emmanuel ‘El Chivo’ Lubezki, así como una excelente realización técnica, es cierto que Digger no comenzó con el pie derecho para la crítica tradicional, que calificó el filme de ser pretencioso y quedarse a la mitad entre la sátira y el debate sin un rumbo fijo.

Tom Cruise interpreta a Digger Rockwell en la nueva película de Iñárritu. ı Foto: Warner Bros.

Quizás es porque después de plantearse el conflicto inicial de lo que parece una historia de un millonario tratando de salvarse de un problema que él mismo causó, la trama se transforma por completo al descubrir que no estamos viendo más que una caricatura del pasado y nos preguntamos si está historia secundaria puede aportar algo al mensaje o es simplemente una manera de complejizar la película.

A través de diversos monólogos y conversaciones marcadas en la historia principal, los puntos que desean tocarse quedan claros y hasta deglutidos para la audiencia, en un estilo muy característico del teatro, en medio de situaciones que rozan con la farsa por su absurdez, esto también con una razón que uno de los personajes comparte: “La gente tiene que poder reírse de esto”.

Así, se exploran temas como la irresponsabilidad ambiental de las organizaciones, la imposibilidad del “consumo ético” dentro de un sistema roto y la importancia de la comedia y el entretenimiento ante las catástrofes frente a las que no tenemos control.

El final es hasta cierto punto, un balde de agua fría y un sentimiento que conocemos muy bien en el mundo. Podemos reírnos de la tragedia pasada, encontrar consuelo en maldecir a los “culpables” y hacer catarsis para después volver a una realidad gris, inescapable que los responsables de la misma, no experimentan.

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