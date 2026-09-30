‘Contra el huracán’: Tráiler y fecha de estreno de la película de Netflix basada en el huracán Otis

Netflix ha revelado el tráiler oficial de su próxima película mexicana, Contra el huracán, proyecto dirigido por Jorge Michel Grau que se inspira en el huracán Otis que golpeó fuertemente a Acapulco el 25 de octubre del 2023.

¿De qué trata ‘Contra el huracán’?

La cinta sigue la historia de Wirlpool, interpretado por Benny Emmanuel. Él es un joven e inexperto capitán que recibe la responsabilidad de cuidar un yate junto con su medio hermano Candi (Kristyan Ferrer), con quien mantiene uina relación distante.

En el avance oficial, podemos ver como Wirpul es ascendido y obtiene una responsabilidad que quizás no alcanza a sostener, mientras que ya comienzan los avisos referente al peligroso huracán.

De este modo, vemos como la tormenta se intensifica y lo que inicia como un día más de trabajo, se convierte en una lucha para sobrevivir a un desastre natural que tuvo consecuencias devastadoras para Acapulco.

Los dos personajes quedan a la deriva en el mar, sin motor y sin comunicación, mientras el oleaje golpea con fuerza la embarcación, al enfrentar un huracán que tanto en la vida real como en la ficción, alcanzó la categoría 5.

Todo sucede mientras a su vez, los hermanos que parecen ser diametralmente opuestos, deben encontrar un punto medio para sobrevivir en medio del caos.

Fecha de estreno de ‘Contra el hucarán’

La película mexicana Contra el huracán se estrena en Netflix el próximo 23 de octubre, muy cerca del aniversario del paso de Otis por Acapulco en 2023.

¿'Contra el huracán’ está basada en hechos reales?

La película retoma la experiencia de Marlon Valdez y Jonathan Chino, dos marineros que sobrevivieron al huracán Otis mientras permanecían a bordo de una embarcación. Esta historia fue publicada en El País y fue tomada como referencia para la película, aunque con sus varias libertades creativas para generar una historia más dramática e intensa.

La película también hace referencia a como durante Otis, varios marineros permanecieron en yates y embarcaciones pese a las condiciones que se registraron en la bahía de Acapulco.

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