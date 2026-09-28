Esta es la historia real detrás de Unabomber, la película de Netflix

La nueva película Unabomber se ha convertido en todo un éxito para la plataforma de Netflix al alcanzar el primer lugar de las cintas más vistas en la plataforma a pocos días de su estreno.

La sinopsis oficial de la plataforma describe: “Inspirada en hechos reales, cuenta la historia de Ted Kaczynski (Jacob Tremblay) y cómo, siendo un prodigio de Harvard, pasó a convertirse en un infame asesino”.

“Su conflictivo pasado, en el que fue sometido a controvertidos experimentos psicológicos llevados a cabo por el profesor Henry Murray (Russell Crowe), sale a la superficie décadas después, cuando su persecución ―liderada por la agente del FBI Joanne Miller (Shailene Woodley)― revela las escalofriantes consecuencias de la ambición y el aislamiento", finaliza.

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La historia real detrás de Unabomber

La verdadera historia detrás de Unabomber es la de Theodore “Ted” Kaczynski, un exprofesor universitario y genio matemático que aterrorizó a Estados Unidos durante casi dos décadas mediante el envío de cartas bomba.

Nacido en Chicago en 1942, el criminal mostró una inteligencia sobresaliente desde sus primeros años y entró a la Universidad de Harvard a los 16 años de edad.

Durante su etapa universitaria participó en un estudio psicológico coordinado por el profesor Henry Murray, el cual consistía en someter a los estudiantes a duras pruebas de estrés verbal y humillación ideológica.

Esta vivencia marcó su profunda desconfianza hacia el control mental y las instiruciones. Tras completar un doctorado en Matemáticas y dar clases brevemente en UC Berkeley, renunció a la vida académica en 1969.

Se mudó a una remota cabaña sin electricidad ni agua corriente en los bosques de Lincoln, Montana, decidido a vivir de forma autosuficiente y al margen de la sociedad moderna, pues consideraba que la tecnología era esclavizante.

Entre mayo de 1978 y 1995, envió o colocó 16 artefactos explosivos dirigidos principalmente contra universidades, aerolíneas y negocios vinculados al sector tecnológico.

Sus atentados resultaron en la muerte de tres personas y que otras 23 quedaran heridas de gravedad. En 1995, exigió a medios como The Washington Post y The New York Times que publicaran su manifiesto de 35 000 palabras titulado La sociedad industrial y su futuro.

PDF:

"El Manifiesto de Unabomber"

Theodore Kaczynski

LA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y SU FUTURO https://t.co/BGhkLBeUpz pic.twitter.com/7GozmJsFOf — Antifa23 (@Antifa023) June 10, 2023

Cuando su hermano David leyó el texto publicado, identificó de inmediato las ideas y el tono de Ted, por lo que alertó al FBI; los agentes detuvieron al sujeto el 3 de abril de 1996 en su cabaña.

Al interior, hallaron diarios escritos a mano donde detallaba cada uno de sus crímenes y componentes para armar bombas. Para evitar la pena de muerte, aceptó declararse culpable y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional; fue encontrado muerto en su celda en 2023, aparentemente por suicidio.

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