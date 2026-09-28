El nombre de Ted Kaczynski vuelve a sonar alrededor del mundo después del estreno de la nueva película de Netflix inspirada en hechos reales sobre Unabomber, el infame asesino que enviaba bombas por correo.

El matemático aterrorizó por años a Estados Unidos y a la fecha, su historia inquietante resuena como uno de los casos más costosos del FBI. La cinta explora la juventud del famoso en Harvard y sus crímenes, junto con el momento en que finalmente fue atrapado.

👀 Esto debes saber de Ted Kaczynski ‘Unabomber’, el matemático que aterrorizó a EU https://t.co/Tnf745ayDq — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 28, 2026

“Unabomber, inspirada en hechos reales, cuenta la historia de Ted Kaczynski (Jacob Tremblay) y cómo, siendo un prodigio de Harvard, pasó a convertirse en un infame asesino”, comienza la sinopsis en Netflix.

“Su conflictivo pasado, en el que fue sometido a controvertidos experimentos psicológicos llevados a cabo por el profesor Henry Murray (Russell Crowe), sale a la superficie décadas después, cuando su persecución ―liderada por la agente del FBI Joanne Miller (Shailene Woodley)― revela las escalofriantes consecuencias de la ambición y el aislamiento", finaliza.

¿Ted Kaczynski sigue vivo?

La respuesta corta es no, Ted Kaczynski ya no está vivo. Después de ser detenido en el año 1996, para evitar la pena de muerte aceptó declararse culpable y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional.

27 años después de haber quedado en prisión, el asesino fue hallado sin vida en su celda. De acuerdo con la información oficial, se habría tratado de un suicidio realizado por ahorcamiento.

¿Quién era Ted Kaczynski ‘Unabomber’? El matemático que aterrorizó a EU y por qué se llamaba así ı Foto: Especial

Unabomber cumplía su cadena perpetua en el centro médico penitenciario federal de Butner, Carolina del Norte. Cabe mencionar que en los años previos, el criminal había sido diagnosticado con cáncer de recto en etapa avanzada.

Ted Kaczynski tenía 81 años de edad. La información disponible detalla que se quitó la vida con un cordón de zapato utilizado como ligadura, aunque se desconoce cómo consiguió acceso al objeto.

Según los reportes oficiales y de la autopsia revelados posteriormente, también padecía depresión y había estado bajo observación psiquiátrica. Además, el cáncer ya se había extendido al hígado y a ambos pulmones.

“El difunto no tomaba ningún medicamento recetado y no tenía ideas o intentos suicidas previos”, señaló el informe. “A las autoridades federales no les preocupaba el juego sucio”.

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