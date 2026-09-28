¿Qué pasó entre Naim Darrechi y Aaron Mercury? Casi llegan a los golpes en fiesta de Abelito | VIDEO

¿Qué pasó entre Naim Darrechi y Aaron Mercury? Casi llegan a los golpes en fiesta de Abelito

Los nombres de Aaron Mercury y Naim Darrechi se hicieron tendencia en redes sociales durante la madrugada del lunes 28 de septiembre, después de que se viralizaron los videos que los muestran teniendo una pelea que casi llega a los golpes.

Ambos se encontraban en una fiesta para celebrar el cumpleaños número 26 de Abelito, quien invitó a diversas figuras del entretenimiento en línea y de la televisión. Por este motivo, hubo muchas personalidades presentes como Wendy Guevara, Agustín Fernández, Elaine Haro, Masad Altamimi y Aldo de Nigris, entre otros.

Así fue el pleito entre Aaron Mercury y Naim Darrechi

En redes sociales, ciruclan los videos filtrados que muestran que al inicio de la fiesta, Naim Darrechi y Aaron Mercury convivían con tranquilidad, por lo que la situación escaló posteriormente.

De este modo, en diversos videos y transmisiones en vivo, quedó captado el momento en que ambos comienzan a pelear de verdad. Hay empujones, gritos y una pelea que pudo terminar en golpes.

Pese al momento acalorado, varios de los famosos invitados a la celebración de Abelito lograron detener a los creadores de contenido a tiempo para evitar golpes, aunque ellos seguían gritando.

El conflicto generó que la fiesta se detuviera por un momento y los músicos, junto con Abelito, hablaron para calmar los ánimos. “¡Tranquilos, tranquilos!, chupando tranquilos”, dijo un miembro de la banda; mientras que Abelito también tomó la palabra: “Aguanta, tranquilo”.

Yo no quería difundir estas imágenes pero tampoco voy a permitir que difamen a Aaron. Él estaba tranquilo disfrutando la fiesta cuando él N primero lo empuja y Aarón lo ignoró. Luego el N le aventó una lata a la cara de Aarón. Aqui el agresor es el Naim. pic.twitter.com/66PvJQSzTi — Lupita 𝐿𝑖𝑡ℎ𝑖𝑢𝑚 💫 ☿ ⚸ (@lupjim94) September 28, 2026

De acuerdo con Pablo Chagra, Naim no estaba invitado a la fiesta, pero llegó junto con uavecito y a Agustín Fernández, quienes sí estaban invitados al cumpleaños; asimismo, se dice que todo tuvo que ver con una mujer que platicaba con Aaron.

“Según todo este desmadre fue por una chava que se llama Rocío, que salió en varios realities y que según por ella, que porque estaba con Aaron, pero que estaba con Naim; no sé si sea novia, Aaron no tiene novia. Según eso fue la chispa que prendió el cerro”, contó Chagra.

Recordemos que esta no es la primera vez que Naim Darrechi y Aaron Mercury se enfrentan, pues hace años ya habían tenido diferencias por la creadora de contenido Yeri Mua.

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