Chris Brown y Usher sorprenden al aparecer en concierto de Kanye West

Kanye West sorprendió al aparecer sobre el escenario una vez más. En esta ocasión, El rapero fue un invitado sorpresa en el concierto de Chris Brown y Usher en el So-Fi Stadium de Los Ángeles, donde sorprendió al público con una presentación de cuatro de sus clásicos.

El famoso se presentó con su característico rostro cubierto y tomó el escenario para interpretar canciones de distintas etapas de su carrera musical, un momento que rápidamente se hizo viral.

CHRIS BROWN & USHER

Brought out YE first night in LA 🔥 pic.twitter.com/rwOwJo2piK — yazzerz_87 (@Yazzerz8) September 26, 2026

Aunque muchos consideran que artistas como Chris Brown, Usher o Kanye West son talentosos, los internautas no dejan de lado las acusaciones de violencia por parte de los artistas en contra de otras personas.

Usher ha mantenido una trayectoria legal relativamente limpia en comparación con otros artistas del género, aunque no ha estado del todo exento de controversias. A lo largo de su carrera ha enfrentado demandas civiles, como la acusación mediática en 2017 por parte de varias personas que lo demandaron por presuntamente no haber revelado que padecía una enfermedad de transmisión sexual antes de sostener relaciones.

Además, más recientemente ha sido objeto de severas críticas y escrutinio público por sus declaraciones de apoyo hacia Sean “Diddy” Combs tras los procesos judiciales y la condena de este último por delitos de tráfico sexual y prostitución.

Por otro lado, Chris Brown cuenta con un extenso historial de incidentes de violencia y acusaciones penales que comenzaron en 2009 con su arresto y condena por la brutal agresión física a su entonces pareja, la cantante Rihanna.

Kanye West gave fans one hell of a surprise Friday night ... popping up during Usher and Chris Brown's tour at their first night in Los Angeles. 👀 pic.twitter.com/1P6y6OeXhm — TMZ (@TMZ) September 26, 2026

Con el paso de los años, su carrera ha estado rodeada de múltiples problemas con la ley, incluyendo órdenes de restricción interpuestas por otras exparejas (como Karrueche Tran), múltiples demandas por violaciones o agresiones sexuales en fiestas o yates, así como arrestos por alteración del orden público e incidentes violentos en clubes nocturnos (como su declaración de culpabilidad por un incidente en Londres).

Kanye West ha acumulado severas acusaciones en el ámbito laboral y personal, sumadas a la pérdida de importantes patrocinios debido a sus discursos de odio y comentarios antisemitas.

Entre las demandas más destacadas se encuentran las de su exasistente Lauren Pisciotta y otros expersonal de sus empresas, quienes lo acusan de acoso sexual, envío de material explícito sin consentimiento, despido injustificado y un ambiente de trabajo hostil. Asimismo, acumula varios litigios civiles interpuestos por excolaboradores y docentes de su escuela Donda Academy por condiciones laborales inapropiadas, discriminación y violaciones de contrato.

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