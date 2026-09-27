MTV VMAs 2026: Taylor Swift, Madonna, Lisa y los mejores looks de la alfombra roja

Este domingo 27 de septiembre se lleva a cabo una nueva edición de los MTV Video Music Awards, los premios que celebran lo mejor de la música y los productos audiovisuales de las grandes estrellas de la industria.

Sin embargo, esta también es una oportunidad para que las celebridades muestren sus mejores atuendos de acuerdo con su estilo particular y las tendencias de la moda. En esta ocasión, la alfombra de los MTV VMAs es de color turquesa con un degradado azul, por lo que los tonos fríos imperan en la estética principal.

🚨VMA EXCLUSIVE!🚨



This the 2026 #VMAs Turquoise Carpet! (the first outdoor carpet since 2022)



Taylor Swift, Madonna, Lisa, Charli xcx, Tyla, Raye, Pink Pantheress and more music stars are expected to attend!



🔹Stay tuned for more exclusive updates! 👀 🍵 pic.twitter.com/e3IVznjxNB — THE POP STATUS (@ThePopStatus) September 27, 2026

Todos los looks de la alfombra roja

Rei Ami

Rei Ami arrives at the MTV Video Music Awards on Sunday, Sept. 27, 2026, at the Peacock Theater in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) ı Foto: AP

Jojo

JoJo arrives at the MTV Video Music Awards on Sunday, Sept. 27, 2026, at the Peacock Theater in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) ı Foto: AP

Raye

Raye arrives at the MTV Video Music Awards on Sunday, Sept. 27, 2026, at the Peacock Theater in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) ı Foto: AP

Chloe Bailey

Chloe Bailey arrives at the MTV Video Music Awards on Sunday, Sept. 27, 2026, at the Peacock Theater in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) ı Foto: AP

Bebe Rexha

Bebe Rexha arrives at the MTV Video Music Awards on Sunday, Sept. 27, 2026, at the Peacock Theater in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) ı Foto: AP

Bella Poarch

Bella Poarch arrives at the MTV Video Music Awards on Sunday, Sept. 27, 2026, at the Peacock Theater in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) ı Foto: AP

Troye Sivan

Troye Sivan en los MTV Video Music Awards 2026 ı Foto: AP

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