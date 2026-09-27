MTV VMAs 2026: Taylor Swift, Madonna, Lisa y los mejores looks de la alfombra roja

Este domingo 27 de septiembre se lleva a cabo una nueva edición de los MTV Video Music Awards, los premios que celebran lo mejor de la música y los productos audiovisuales de las grandes estrellas de la industria.
Sin embargo, esta también es una oportunidad para que las celebridades muestren sus mejores atuendos de acuerdo con su estilo particular y las tendencias de la moda. En esta ocasión, la alfombra de los MTV VMAs es de color turquesa con un degradado azul, por lo que los tonos fríos imperan en la estética principal.
🚨VMA EXCLUSIVE!🚨
This the 2026 #VMAs Turquoise Carpet! (the first outdoor carpet since 2022)
Taylor Swift, Madonna, Lisa, Charli xcx, Tyla, Raye, Pink Pantheress and more music stars are expected to attend!