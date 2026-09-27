MTV VMAs 2026: Dónde ver la entrega de premios, nominados y cómo votar

Este domingo 27 de septiembre se llevan a cabo los MTV Video Music Awards, que este año se llevarán a cabo una vez más en el Peacock Theater de Los Ángeles, California con Snoop Dog como el conductor principal de la ceremonia.
Asimismo, se realizarán reconocimientos especiales para Michael Jackson Video Vanguard Award para Nirvana y el Artist Director Honors para Taylor Swift. Por este motivo, se trata de una edición imperdible; a continuación, te compartimos dónde ver los premios, quiénes son los nomiandos y si aún es posible votar.
¿Dónde ver los MTV VMAs?
En méxico, podrás ver la transmisión de los VMAs a través de MTV, Paramount+ y Pluto TV. La transmisión comenzará a partir de las 17:30 horas.
¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 27 de septiembre?
Los nominados a los MTV VMAs 2026
Video del año
- Ariana Grande - hate that i made you love me
- Bruno Mars - I Just Might
- GENER8ION - STORM starring Yung Lean
- Madonna - Confessions II - The Film
- Sabrina Carpenter - Tears
- Taylor Swift - The Fate of Ophelia
Artista del año
- Ariana Grande
- Bruno Mars
- Madonna
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Canción del año
- Swim - BTS
- Choosin’ Texas - Ella Langley
- Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI
- Bring Your Love - Madonna & Sabrina Carpenter
- Man I Need - Olivia Dean
- Stateside + Zara Larsson - PinkPantheress
- WHERE IS MY HUSBAND! - RAYE
Mejor artista nuevo
- Bella Kay
- CORTIS
- Magnus Ferrell
- Malcolm Todd
- Myles Smith
- Sienna Spiro
- Stella Lefty
Mejor colaboración
- Chains & Whips - Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice
- Ever Since U Left Me - French Montana x Max B
- Bring Your Love - Madonna & Sabrina Carpenter
- Stateside + Zara Larsson - PinkPantheress
- Dai Dai - Shakira & Burna Boy
- Hard Part - Teyana Taylor & Lucky Daye
Mejor pop
- Ariana Grande - hate that i made you love me
- Charli xcx - SS26
- LISA - Dream feat. Kentaro Sakaguchi
- Olivia Rodrigo - drop dead
- Sabrina Carpenter - House Tour
- Tate MacRae - Nobody’s Girl
- Taylor Swift - The Fate of Ophelia
Mejor Hip-Hop
- Cardi B feat. Kehlani – Safe
- Don Toliver – E85
- Drake – Janice STFU
- Megan Thee Stallion – LOVER GIRL
- Travis Scott – DUMBO
- Tyler, The Creator- SUGAR ON MY TONGUE
Mejor R&B
- Bruno Mars – I Just Might
- Chris Brown – It Depends/Obvious
- Dave & Tems – Raindance
- Justin Bieber – YUKON
- Kehlani – Folded
- Mariah the Scientist & Kali Uchis – Is It a Crime
Mejor Alternativo
- Geese – Taxes
- mgk & Fred Durst – FIX UR FACE
- Noah Kahan – The Great Divide
- Olivia Rodrigo – the cure
- SOMBR – Homewrecker
- Tame Impala – Dracula
- twenty one pilots – Drag Path
Mejor música latina
- Anitta & Shakira – Choka Choka
- Bad Bunny – NUEVAYoL
- Fuerza Regida – TU SANCHO
- KAROL G – Papasito
- Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia – La Perla
- Ryan Castro, Kapo & GANGSTA – LA VILLA
- Shakira & Burna Boy – Dai Dai
Mejor K-Pop
- BLACKPINK – JUMP
- BTS – SWIM
- CORTIS – REDRED
- KATSEYE – PINKY UP
- LE SSERAFIM (feat. j-hope of BTS)
- LISA – Dream feat. Kentaro Sakaguchi
Mejor Dance
- Bebe Rexha & Faithless – New Religion
- Harry Styles – Aperture
- Lady Gaga & Doechii – RUNAWAY
- Madonna – Confessions II – The Film
- PinkPantheress + Zara Larsson – Stateside
- Slayyyter – DANCE…
- Tate McRae – Nobody’s Girl
Mejor Country
- Ella Langley – Choosin’ Texas
- Kacey Musgraves – Dry Spell
- Lainey Wilson –Somewhere Over Laredo
- Luke Combs – Back in the Saddle
- Shaboozey – Cowgirl
- Stella Lefty – Boston
- Tucker Wetmore – Brunette
Mejor Dirección
- Ariana Grande – hate that i made you love me
- Bruno Mars – I Just Might
- GENER8ION – STORM starring Yung Lean
- Madonna – Confessions II – The Film
- Sabrina Carpenter – House Tour
- Taylor Swift – Opalite
Mejor dirección de arte
- Charli xcx – SS26
- Lady Gaga & Doechii – RUNAWAY
- Madonna – Confessions II – The Film
- PinkPantheress – Stateside + Zara Larsson
- SOMBR – My Body Isn’t Ready
- Taylor Swift – The Fate of Ophelia
Mejor cinematografía
- A$AP Rocky – PUNK ROCKY
- Ariana Grande – hate that i made you love me
- LISA – Dream feat. Kentaro Sakaguchi
- Madonna – Confessions II – The Film
- Shaboozey – Cowgirl
- Taylor Swift – The Fate of Ophelia
Mejor edición
- Ariana Grande – hate that i made you love me
- Bruno Mars – I Just Might
- LISA – Dream feat. Kentaro Sakaguchi
- Madonna – Confessions II – The Film
- Sabrina Carpenter – House Tour
- Taylor Swift – The Fate of Ophelia
Mejor coreografía
- GENER8ION – STORM starring Yung Lean
- Harry Styles – Dance No More
- KATSEYE – PINKY UP
- Madonna – Confessions II
- Tate McRae – Nobody’s Girl
- Taylor Swift – The Fate of Ophelia
Mejores efectos visuales
- Ariana Grande - hate that i made you love me
- JISOO X ZAYN – Eyes Closed
- Madonna – Confessions II – The Film
- PinkPantheress – Stateside + Zara Larsson
- RAYE ft. Hans Zimmer – Click Clack Symphony
- Taylor Swift – The Fate of Ophelia
¿Cómo votar en los VMAs?
En este momento, las votaciones para la mayor parte de las categorías se encuentran cerradas; sin embargo, aún es posible votar e la categoría de Mejor Artista Nuevo.
Para votar en estos premios, lo mejor es hacerlo con antelación ya que suelen haber periodos. Los pasos son:
- Entra al sitio web oficial de votación en vote.mtv.com.
- Busca y selecciona la categoría en la que deseas participar.
- Elige a tu artista o video favorito.
- Inicia sesión o crea una cuenta con tu correo electrónico o cuenta de Google si la plataforma te lo pide.
- Confirma tus votos (puedes emitir varios votos por día según las reglas de cada categoría).
Te dejamos el link para votar AQUÍ.
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