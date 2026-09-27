¿Quién es Andrés Briseño, ganador de Mister Internacional 2026? Edad, de dónde es y pareja

Este sábado 26 de septiembre, Andrés Briseño se colocó como el ganador del Mister Internacional 2026, con lo que obtuvo la corona como el hombre más guapo del mundo, una noticia que emocionó al público mexicano, al tratarse de un representante de tierras aztecas.

El evento se llevó a cabo en el MCC Hall, The Mall Lifestore Bangkapi, en Bangkok, Tailandia. El segundo lugar lo obtuvo el español Ignacio Monclus y el tercer puesto fue para Gede Aiswarya Kartika de Indonesia.

¿Quién es Andrés Briseño, ganador de Mister Internacional 2026?

Andrés Briseño es el primer mexicano en obtener el título de Mister Internacional, el título de belleza masculina más destacado en el mundo. Nació en Mazatlán, Sinaloa y tiene 21 años de edad.

Además del modelaje, el famoso también es deportista y se dedica al servicio comunitario. En ese sentido, el joven participa en jornadas de limpieza de playas y protección de las tortugas marinas, además de que apoya a niños con padecimientos.

Es estudiante de Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. De acuerdo con su perfil dentro de la competencia, uno de sus principales objetivos profesionales es utilizar su preparación para defender los derechos de las personas en México.

Se desconoce si tiene pareja, ya que en redes sociales limita su contenido y evitar compartir detalles de su vida privada, enfocándose en su puesto en Mister Internacional, así como en su vida como modelo.

Antes de ser modelo, Briseño se había dedicado al béisbol desde los 10 años, además de practicar tiro con arco, tenis, basquetbol y natación, que tal como destaca, fueron parte de su preparación para convertirse en Mister Internacional 2026.

Su preparación física la realizó en conjunto con Julio Beltrán, campeón de fisiculturismo, mientras que en cuestión de proyección, estudió junto a Aarón Cervantes.

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