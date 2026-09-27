Aldo Rendón aclara su estado de salud: ‘Ni fue cáncer ni otras cosas’ | VIDEOS

Aldo Rendón actualizó su estado de salud a varias semanas de habr abandonado La Casa de los Famosos México 2026, un momento viral que generó preocupación en redes sociales , pues se especulaba de un daño importante en su hígado y hasta un posible cáncer.

El stylist ya había hablado en el pasado de momentos anteriores en los que enfrentó problemas de salud por consumo excesivo de alcohol; sin embargo, en esta ocasión se hablaba también de una anemia hemolítica y nódulos en la tiroides.

Aldo Rendón abandona La Casa de los Famosos México ı Foto: Redes sociales

Aldo Rendón actualiza su estado de salud

Fue en una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda que Aldo Rendón recordó que durante su estancia en el programa, sintió como su salud se deterioraba y que decidió dejar el programa porque no sabía si su estado de salud era grave.

“Yo decía: ‘Me voy a morir, o sea, ¿qué está pasando?’”, recordó. El famoso había comentado que sus doctores identificaron un nivel de ácido úrico tres veces por encima de lo normal y una inflamación considerable en el hígado y el bazo.

En ese sentido, explicó su diagnostico médico: “Lo de la tiroides no fue maligno. El hígado, pues ya estoy en tratamiento. El bazo es una consecuencia de lo del hígado. También tuve una anemia hemolítica por lo del hígado”, explicó.

Aldo aclaró nuevamente que su salida no estuvo relacionada con problemas con la producción o alguna polémica, pues aseguró que fueron los médicos quienes determinaron que necesitaba llevar un tratamiento por el que no podía permanecer en le programa.

“Yo llevaba dos semanas sintiéndome muy mal. Independientemente del hígado, de la tiroides, del bazo, me dio gota”, agregó Aldo Rendón sobre como enfrentó problemas de salud casi desde el inicio de su encierro en La Casa de los Famosos México, que fueron empeorando cada semana.

Asimismo, en un video, el estilista declaró: “Todos los diagnósticos que tenía que de cierta manera iban al fatalismo... Estoy muy bien. Ni fue cáncer ni otras cosas que iban a hacer, estoy feliz de la vida, todavía hay Aldo Rendón princesa grumosa para rato así que agarrense”, celebró.

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