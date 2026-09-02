¿Cuánto dinero ganó Aldo Rendón por estar en La Casa de los Famosos México?

Aldo Rendón abandonó La Casa de los Famosos México 2026, tras cinco semanas de permanecer en el programa, por motivos de salud, lo que sorprendió a la audiencia.

El estilista de las estrellas se convirtió en uno de los participantes más comentados del reality, y tras su partida, muchos seguidores comenzaron a preguntarse cuánto dinero recibió por su estancia en la casa.

¿Cuánto dinero ganó Aldo Rendón por estar en La Casa de los Famosos México?

Desde la primera temporada del reality se supo que los sueldos de los participantes de LCDLF México varían según su nivel de fama y trayectoria.

En esta cuarta temporada, las cifras han sido más altas que en ediciones anteriores, con algunos famosos llegando a cobrar hasta 600 mil pesos semanales.

En el caso de Aldo Rendón, en redes sociales se estima que su pago rondaba entre 150 mil y 200 mil pesos por semana, cifra que lo colocaba en un rango medio dentro de la lista de sueldos.

Aunque el stylist no alcanzaba los montos de los participantes más mediáticos de La Casa de los Famosos México 2026, como Karina Torres o Cynthia Klitbo, su presencia generó conversación constante en redes sociales, lo que justificaba su contrato.

Aldo Rendón permaneció alrededor de cinco semanas en el reality, por lo que habría acumulado aproximadamente un millón de pesos antes de abandonar la competencia. Sin embargo, se desconoce si el haber abandonado el programa por cuenta propia ameritaría una sanción monetaria.

Aldo Rendón ı Foto: IG Aldo Rendón

¿Quiénes son los habitantes que permanecen en La Casa de los Famosos México 2026?

Tras la salida de Aldo Rendón, en La Casa de los Famosos México permanecen:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Ese Pérez

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Mariana Ochoa

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