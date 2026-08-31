Gema Garoa y Aldo Rendón critican el look de Mariana Ochoa: ‘El vestido más naco y horrible’ | VIDEO

Gema Garoa encendió las redes sociales después de la gala de eliminación de este domingo 30 de agosto, donde no perdió la oportunidad de señalar y criticar la apariencia de Mariana Ochoa, quien ya se ha convertido en su enemiga.

Y es que tanto la actriz como Aldo Rendón y Ese Pérez han expresado que no tienen interés en formar una relación amistosa con la cantante en La Casa de los Famosos México, pues les parece una persona aburrida.

Aldo le dice Aburrida a Mariana



aldo: por más que le hago me da mucha hueva mariana no puedo con ella #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/eNxRqiVMRo — La Wendy HQ (@LaWendyGuevara) August 29, 2026

Critican el vestido de Mariana Ochoa en la gala del domingo

Fue después de la salida de Luis Chaparro que Aldo Rendón y Gema Garoa hablaron en el patio “Y aparte el vestido más naco y horrible.. el vestido que trae Mariana es lo más naco que han visto mis ojos, parece de casa Sharon de ahí de McAllen”, criticó.

Después, Garoa siguió: “¿Sí o no parece de Casa Sharon el vestido que trae la Mariana puesto? Tómale una foto al vestido de Mariana y averigua dónde lo compró“, pidió.

En ese sentido, la famosa estaba haciendo referencia a una tienda donde van jóvenes con pocos recursos para comprar sus vestidos de Quinceañera, prom y eventos especiales a muy buen precio.

Gema Garoa sobre el vestido de Mariana Ochoa:



“Y aparte el vestido más naco y horrible.. el vestido que trae Mariana es lo más naco que han visto mis ojos, parece de casa Sharon de ahí de McAllen.. memeloshky si o no parece de casa sharon el vestido que trae la Mariana puesto..… pic.twitter.com/wNQWjEayy5 — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) August 31, 2026

Esto generó polémica y criticas por quienes señalaron que el comentario de Gema fue clasista, siendo que es amiga de Ese Pérez, quien dice ser una persona “de barrio”.

Después de sus declaraciones, Aldo estalló sobre Mariana: “A esa pendeja lo que hay que hacer es ignorarla [...] Nomás la vamos a hacer más popular y cero, ni la voltées a ver”, expresó al asegurar que ellos pueden darle foco a otros integrantes de la casa.

“Es una gata naca, inmunda, naca, asquerosa. No la quieren ni los de OV7, ¿por qué la vamos a querer nosotros?“, cuestionó mientras le contaba a Gema cómo vivieron el regreso de los habitantes que no les caen bien.

En esa misma plática, Gema Garoa siguió criticando la apariencia de Mariana Ochoa, particularmente su cabello, ya que aseguró que traía “las extensiones más corrientes y baratas que ha visto en su vida”.

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