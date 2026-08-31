Así reaccionaron a la salida de Luis Chaparro de La Casa de los Famosos México 2026

Este domingo 30 de agosto, Luis Chaparro se convirtió en el quinto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026, una noticia que sorprendió dentro y fuera del reality show, por quienes esperaban un resultado diferente.

Por un lado, habitantes como Aldo Rendón y Ese Pérez no ocultaron su descontento ante el regreso de Mariana Ochoa, pues el estilista se mantuvo en su lugar bastante incómodo y no se acercó a la famosa para felicitarla.

el regreso de mariana a la casa y la reacción de los demás:#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/eg5qrADoSX — nda (@ndatxt) August 31, 2026

Al final, en el carrusel estaban Gema Garoa y Luis Chaparro. El mismo ocurrió de una manera un tanto diferente a como el público está acostumbrado, ya que parece que hubo un par de errores técnicos.

Y es que la puerta se abrió antes de tiempo y por un momento, Gema Garoa aparecía en la zona de eliminados, pero el carrusel siguió girando hasta detenerse en Luis, quien de este modo se convirtió en el eliminado.

Según el público, ambos contaban con la menor cantidad de votos (algo que no puede confirmarse ya que no es información pública del programa), por lo que muchos aseguran que fue decisión de producción sacar al influencer; otros aseguran que solo tuvieron un par de problemas técnicos.

Abrieron la puerta con Gema al frente.



Siento que la salida de Luis fue decisión de la producción a último minuto.



¿O que dicen?#LaCasaDeLosFamososMéxicoMx #LCDFMX4 pic.twitter.com/tT0A6RDU3c — franzamarripa (@franzamarripa) August 31, 2026

Asimismo, Aldo Rendón comentó que siempre le pareció que Luis era “una persona que irradiaba luz propia” y agregó que “le daba mucha paz y tranquilidad” y que era “un principito” que hasta cierto punto le recordaba a su novio.

“Luis, te extraño. Goza a tu novia, disfruta a tu perro, dale besos a tu mamá y sabes que tienes un amigo para siempre, este es el principio de una gran amistad”, le dijo en un mensaje en el confesionario.

Esto ocurrió momentos después de que al influencer le mostraron un video donde Aldo aseguraba que Luis “era el más gris”, él estilista aclaró que guarda mucho cariño para él.

Otra cosa que llamó la atención en la gala de este domingo fue que ahora, la producción no invitó a los familiares y amigos de los nominados para defenderlos, sino que optó por llevar a creadores de contenido como Lupita Villalobos y Jair Sánchez.

En ese sentido, la novia de Luis, Andrea Mextli, reaccionó desde su casa a la salida de su pareja. “Te amor mi amor, para mí eres ganador de mi corazón”, le escribió en un video donde aparecía.

“No me dejaron estar ahí para recibirte y eso se me hace una gatada, no lo voy a negar. Siento que influyó mucho quiénes fueron pero lo hiciste cabrón amor, estoy muy orgullosa de tí”, le dijo en la publicación mientras lloraba.

La producción le hizo la gatada y no dejó ir a Andrea la novia de Luis a la gala 🫩#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/p82xY6GaZ9 — rayga botitas (@rayga9280) August 31, 2026

¿Quieres saber más?

¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 30 de agosto?

Aldo Rendón confiesa que le gusta Luis Chaparro y en redes lo señalan por acoso | VIDEOS

Las FOTOS de Karol G y Bruno Mars que desatan rumores de romance

Morena deberá negociar en el Senado para construir mayoría calificada, tras salida de Inzunza, reconoce Ignacio Mier