La polémica alrededor de La Casa de los Famosos México sigue creciendo y, al parecer, hay más contenido afuera que dentro del reality.

En esta ocasión, la creadora de contenido Sol León publicó un video en YouTube donde arremetió contra el stylist Aldo Rendón y la productora del programa, Rosa María Noguerón. Sus declaraciones generaron gran revuelo en redes sociales, pues además explicó por qué rechazó participar en el programa.

¿Qué dijo Aldo Rendón de Sol León en La Casa de los Famosos México?

Dentro de LCDLF, Aldo Rendón mencionó a Sol León en una conversación con Gema Garoa, Karina Torres, Yahir, Mariana Ochoa y otros habitantes, cuando se refirieron al pleito entre la creadora de contenido y la influencer Muñeca Diamante de Rubí.

El stylist aseguró que la vida lujosa que proyecta Sol en redes sociales es falsa y que recurre a imitaciones de grandes marcas de accesorios.

“La otra (Sol) trae pulseras Cartier verdes; se le ven en la mano. Con todo respeto, Sol León. O sea, trae vestidos de Shein y pulseras Cartier, o sea, eso no es de verdad.

“Nos va a odiar, es broma. Yo amo a Sol León; es divertida…(Siempre dice): ‘Vean mi mansión’, pero está toda vacía, horrenda. ¿Qué mansión, señora? Su clóset es de acrílico. Se pone blusas de Chanel, pero así fake”, dijo Aldo Rendón.

Estaban hablando sobre (Muñeca y Sol) de la nada Aldo “la otra no se ve que tenga mucho baro para terminar con todo respeto Sol León) JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA.

Se sabe se sabe. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/YTPrj7Mnv7 — Humor_y_Farandula (@HumoryFarandula) August 28, 2026

Sol León lanza fuerte mensaje a Aldo Rendón y Rosa María Noguerón

Sol León publicó un video en respuesta a la polémica. Se refirió a Aldo Rendón como “Aldo Mi*rdón” y aseguró que la productora Rosa María Noguerón la había buscado insistentemente: “Rosa Melan*, tú me rogaste para que entrara a La Casa de los Famosos”.

Explicó que decidió no aceptar porque consideraba que el proyecto no estaba a su altura, a diferencia de La Mansión VIP: “No es una casucha, es la mansión y gané”.

También cuestionó la vida personal de Aldo Rendón diciendo “Qué oso, qué cringe, qué naqués vivir en un departamentito rentado”, mientras presumía su éxito empresarial y su nueva colección de maquillaje. “No hay nada más naco y más barato que traer garras de marca y no tener un techo propio”, agregó.

Además, Sol León lo acusó de ser manipulado por la producción: “Tu productora Rosa Melan* te está mandando a que hables de mí porque sabe perfectamente bien que yo tengo lo que tú no tienes: público, audiencia, gente que me pone atención”.

Sol León arremete contra Rosa María Noguerón y Aldo Rendón 😳😱🔥 #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/9EExToxjVh — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 29, 2026

Algunos comentarios fueron:

“La Aldo y esta (Sol) son iguales”

“Le caló porque Aldo la evidenció”

“Bien que se muere porque la llamen de Televisa para La Casa de los Famosos”

Te puede interesar: