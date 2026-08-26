¿La humillaron? Critican salida de Yanet García de La Casa de los Famosos México 2026

Yanet García fue eliminada este martes en La Casa de los Famosos México 2026 después de que fuera la menos votada por sus compañeros del reality show cuando les preguntaron a cuál habitante querían de vuelta del exilio.

Fue el pasado lunes 24 de agosto que la conductora se fue a El Exilio junto con Luis Chaparro y Ese Pérez como los más muebles por el público; lo que nadie sospechaba era que la decisión final de a quién sacar no la tomara la audiencia.

YANET GARCÍA usando un huevo para expulsar las malas vibras y resulta que ella fue la expulsada 🫠



La gente no la sacó ☝🏼 producción metió mano ... si hubieran dejado al público elegir, ESE PÉREZ estaría afuera pic.twitter.com/6ZcpoG8lRj — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 26, 2026

Y es que el público de La Casa de los Famosos México 2026 está acostumbrado a escuchar varias veces durante el programa que ellos son los que tienen el poder de elegir al habitante que queda fuera, por lo que muchos consideraron que la eliminación de Yanet García no fue justa y que incluso fue humillante para ella.

Por este motivo acusan a LCDLF de humillar a Yanet García

Las redes sociales estallaron con el reality show después de que eliminaron a “La chica del clima”, ya que contrario a otras personalidades, se tuvo que ir “por la puerta de atrás” y no pudo ni siquiera arreglarse para llegar a la gala.

Además que esta no fue una decisión que tomó el público, quienes comentaron que aunque no era una persona conflictiva, demostró que podía dar otro tipo de contenido en el proyecto También señalaron que de haber votado el público, el eliminado pudo haber sido Ese Pérez.

Aunque la famosa agradeció por el espacio, La Jefa le insistió en que saliera de las instalaciones rápidamente y fue recibida en el foro tal como había llegado al programa.

La jefa despide a Yanet García de la casa.. que manera tan seca de correr a su habitante pero mínimo no la dejaron horas asi como a Ximena 🥶 pic.twitter.com/3DfuyPDzfm — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) August 26, 2026

Un momento que generó indignación entre el público fueron las declaraciones de Galilea Montijo, quien señaló: “Yo prefiero ser la primera eliminada de La Casa de los Famosos a que me digan mueble. Yo mejor me voy a llorar a mi casa”, expresó durante la gala.

Estas declaraciones las repitió la conductora del programa incluso en la transmisión en vivo con Marie Claire Harp fueron criticadas por el público, quienes cuestionaron el por qué de un comentario de este estilo.

A pesar de todo, Yanet García trató de mantener una actitud positiva al entrar a la gala sin estar arreglada y es probable que la veremos en las siguientes galas, pese a que no fue votada por el público para salir del programa.

Una mujer no debería expresarse así de otra mujer. Pésimo el comentario de Galilea hacia Yanet tras su expulsión de la casa. Yanet no se merecía esta humillación.



Podemos desquitarnos de la producción etiquetando a #LaGranjaVIP en cada comentario de apoyo a Yanet. pic.twitter.com/reX7oixHJr — Ricc Sanz 🇪🇦🇲🇽 (@RiccSanz) August 26, 2026

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