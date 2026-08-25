Yanet García sale eliminada por ser ‘mueble’ en La Casa de los Famosos México

Yanet García, conocida por crear contenido para la página azul y por haber sido la Chica del Clima, se va eliminada de La Casa de los Famosos México, tras ser considerada “mueble”, es decir, que no daba contenido en el reality show.

El lunes 24 de agosto los usuarios que siguen el programa votaron por los tres habitantes que elos consideraban muebles. La influencer fue seleccionada junto a Ese Pérez y Luis Chaparro.

Los tres se fueron al exilio, una cabañita que está a las afueras de la casa principal del programa. Ahí estuvieron conviviendo 24 horas y analizando por qué la gente los mandó a este castigo.

La jefa despide a Yanet García de la casa.. que manera tan seca de correr a su habitante pero mínimo no la dejaron horas asi como a Ximena 🥶 pic.twitter.com/3DfuyPDzfm — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) August 26, 2026

Yanet, pese a que no daba contenido en el programa, leyó el mensaje que le mandó el público al estar en el exilio.

Mientras estaban los tres en el exilio escucharon los carritos con mensajes de audio que mandaron los fans del programa y ahí se dieron cuenta que Ese Pérez es cero querido por el público y que a los fans de Karina no les gusta que esté cerca de ella.

Fans despiden a Yanet García de La Casa de los Famosos México ı Foto: Redes sociales

Por otra parte, Luis Chaparro intentó armar una estrategia en el caso de que regresen. Yanet García afirmó que ella iba a cambiar su juego si lograba regresar a La Casa de los Famosos México.

Así fueron seleccionados los habitantes que regresan a LCDLFMx

Los habitantes de la casa decidieron a quién querían traer de vuelta, los participantes fueron llamados al confesionario y votaron por la persona que querían que regresara.

Aunque Yanet tenía de aliada a su amiga Brianda Deyanara y Yahir simpatizó con ella, a la influencer no le alcanzaron los votos y salió eliminada.

El más votado por sus compañeros de la casa fue Ese Pérez, quien no es el favorito del público, pero adentro sus compañeros lo quieren dentro.

¿Ese Pérez y Luis Chaparro tuvieron contacto con el exterior?

La tarde de este martes se viralizó un video en el que Ese Pérez y Luis Chaparro aparecieron desde el exilio y al escuchar los mensajes de la gente que estaba afuera se asomaron y levantaron las manos y vieron a los fans.

El cantante de Grupo Firme, Eduin Caz, le llevó serenata y Ese Pérez y Luis Chaparro escucharon todos los mensajes de la gente, por lo que ahora van influenciados por el exterior para armar su juego.

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