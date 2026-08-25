Exatlón México: ¿Quién gana la Batalla Colosal hoy 25 de agosto 2026?

Los atletas de Exatlón México regresan a competir por los premios de la Batalla Colosal, además de que buscarán demostrar su mejor rendimiento, ya que las reglas cambiaron en esta nueva temporada.

Los rojos y los azules salen nuevamente a disputarse todo por el todo, la escuadra escarlata está repleta de leyendas, mientras que la celeste está cargada de nuevos talentos que acaban de ganar en la temporada anterior.

¿Quién gana la Batalla Colosal hoy 25 de agosto en Exatlón México?

De acuerdo con las filtraciones, el ganador de la Batalla Colosal de hoy de Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, no hay información confirmada por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo de hoy para conocer al verdadero ganador de esta noche.

Posiblemente los rojos ganen la Batalla Colosal, pues la mayoría son deportistas legendarios que han estado durante muchas temporadas del programa.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Antonio Rosique, máxima autoridad del reality show deportivo, les dio a conocer a todos los participantes las nuevas reglas del juego.

Rosique señaló que en esta temporada quedan habilitados los duelos mixtos, es decir, que ahora sí van a poder competir hombres vs mujeres.

Afirmó que se tiene garantizado que haya al menos dos duelos mixtos en cada competencia. Esto nunca había sucedido por lo que sí es un cambio radical para la competencia. Los duelos mixtos solo se habían hecho en las competencias contra otros países, es decir, Exatlón México vs Exatlón Estados Unidos.

Se espera que la temporada 10 de Exatlón México sea la más demandante de todas, por lo que la medición de rendimiento será cada semana, es decir, tendrán que ganar la mayor cantidad de carreras posibles para evitar la eliminación del programa.

Al mejor rendimiento de cada semana, que serán un hombre y una mujer, tendrán un privilegio que consiste en evitar la zona de peligro para la eliminación.

El domingo habrá cinco personas en el duelo de eliminación, una de ellas saldrá de la zona de peligro y las cuatro restantes saldrá de las cuatro batallas por la supervivencia que se realizan cada semana.

Además, anteriormente se decidía con una moneda quiénes estaban en riesgo de salir, pero esta vez Rosique decidió directamente que las mujeres estaban en peligro de salir y que ellas serán las que tienen que defender su permanencia.

Hoy se jugará la primera medalla individual, la cual les da beneficios al ganador para intercambiarla por una vida en caso de caer en la eliminación.

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