Hace un par de días, Sandra Cuevas generó polémica al compartir una serie de videos donde se mostraba después de haberse sometido a una operación, imágenes que causaron revuelo entre el público.

“Sabía que necesitaba cambiar, así que decidí escuchar a mi corazón y hacerlo por todo lo alto. Inicié con pequeños cambios físicos que mermaban mi salud. Lo segundo será estudiar una nueva carrera, y así, más cambios hasta encontrar la verdadera felicidad”, escribió en su cuenta de X junto a un video.

Sabía que necesitaba cambiar, así que decidí escuchar a mi corazón y hacerlo por todo lo alto. Inicié con pequeños cambios físicos que mermaban mi salud. Lo segundo será estudiar una nueva carrera, y así, más cambios hasta encontrar la verdadera felicidad. #SandraCuevasMX pic.twitter.com/u6nvj6yg1N — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) August 23, 2026

Las declaraciones de Sandra Cuevas hicieron que el público se cuestionara si la exalcaldesa se habría sometido a una operación estética o si su intervención quirúrgica tiene más que ver con un tema de salud. A continuación, te contamos lo que se sabe.

¿Qué se operó Sandra Cuevas?

De acuerdo con información del medio Récord, la empresaria explicó que su intervención principal estaba relacionada con una cirugía de nariz que se había realizado hace un año.

Resulta que la pasada operación no la dejó satisfecha por razones tanto estéticas como funcionales, pues comenzó a experimentar dolores de cabeza y problemas para respirar, síntomas que la llevaron a intervenirse de nuevo.

Decidí hacer una pausa necesaria. Hoy elijo mi salud, mi felicidad y un nuevo comienzo lleno de fuerza. #SandraCuevasMX pic.twitter.com/slDBPx4Vt5 — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) August 22, 2026

La famosa también se hizo unos retoques en el cuello y el mentón, donde presentaba una protuberancia que le provocaba brotes de acné. Estas fuerons las intervenciones que se realizó la famosa en esta ocasión.

Cabe mencionar que la exfuncionaria comentó que no se sometió a procedimientos en ninguna otra área del cuerpo, pese a las muchas especulaciones que circulaban en redes sociales sobre más procedimientos estéticos y quirúrgicos.

“Decidí hacer una pausa necesaria. Hoy elijo mi salud, mi felicidad y un nuevo comienzo lleno de fuerza”, declaró en una publicación en X el pasado 22 de agosto.

De este modo, Sandra Cuevas adelanta que hará varios cambios en su vida, aunque no detalló si buscará compartir los detalles con el público en general o si los mantendrá en los privado.

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