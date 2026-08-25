Tania Llasera y su video polémico por el que se retira de las redes sociales

La influencer española Tania Llasera dio de qué hablar en redes sociales después de que publicó un video en el que habló sobre el caso de Lindsay Clancy, la mujer estadounidense que se encuentra en medio de un juicio por supuestamente asesinar a sus tres hijos, mientras que presuntamente se encontraba en psicosis postparto.

La mujer se retractó con sus palabras por lo dicho en aquel video y mencionó que actualmente atraviesa “una ola de odio como jamás había visto” y detalló que admitía su error y aceptaba las críticas en su contra por “equivocarse”.

“Me gustaría volver poco a poco a mi vida, al trabajo, a mi familia de manera plena porque estos días he estado a media asta”, comentó Tania Llasera en el video, dejando en duda si volverá o no a las redes sociales.

El polémico video por el que Tania Llasera sobre Lindsay Clancy

Fue a través de sus redes sociales que hace unos días, la creadora de contenido publicó un video en el que opinó sobre Lindsay Clancy y el caso que hasta el momento sigue en curso.

En el primer video, la mujer dice empatizar con la mujer pese a sus acciones, al destacar que ella como muchas mujeres, considera que lo ocurrido pudo prevenirse de haber existido un buen sistema de salud mental que hubiese arropado a la mujer cuando ella lo pidió.

🇪🇸🇺🇸 La influencer feminista Tania Llasera elimina este video donde explica por qué empatiza con Lindsay Clancy, la madre que asesinó a sus tres hijos, de 3 años, 5 años y 8 meses, justificándola porque el padre rehizo su vida y ella también tenía derecho a rehacer la suya. pic.twitter.com/AuF6R5uqRi — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) August 19, 2026

Esto tras seguir el caso de cerc, que en muchos momento toca el tema de la negligencia psicológica de quienes atendieron a Lindsay al no cuidar cómo medicarla. El empatizar con ella fue tomado por el público como una manera de justificar sus acciones.

Después de esto, Tania subió un segundo video en el que reforzaba su perspectiva, donde además respondía a las acusaiones que de que mujer tenía un sesgo por el género de la detenida.

“Me sale la vena de las injusticias [...] Claro que si fuera un padre no diría lo mismo, porque los padres no pasan por lo que pasamos nosotras, pasaran sus cosas, no digo que no, pero no pasan por una psicosis postparto”, señaló.

En ese sentido, recordó como en el juicio muestran que Patrick Clancy tenía una vida completamente aparte de su familia y que Lindsay parecía “una madre soltera con hijos casada”.

Lo de Tania Llasera cada vez es peor: sube un vídeo en Tik-Tok en el que dice que empatiza con Lindsey Clancy, la asesina de sus tres hijos de 3 y 5 años y 8 meses. Pues al día siguiente graba uno de más de 10 minutos de delirio en Instagram porque está muy enfadada con las… pic.twitter.com/yQKEQrYtgF — Miss Bennet (@Miss_Bennet5) August 19, 2026

¿Quieres saber más?

¿Alana Flores y Sebastián Cáceres terminaron? Los VIDEOS que indicarían la ruptura

Captan a Ese Pérez y a Luis Chaparro desde el exilio saludando a fans afuera de La Casa de los Famosos

¿Quién es la influencer Paudipai, de dónde es y cuál es su nombre real?

Se filtra la gran despedida que Chivas le hizo a la Hormiga González antes de irse a Grecia (VIDEO)