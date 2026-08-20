Esta fue la confesión de Lindsay Clancy sobre el asesinato de sus hijos | VIDEO

El caso de Lindsay Clancy por el homicidio de sus tres hijos continúa activo en un tribunal de Plymouth, Massachusetts, Estados Unidos, y hasta el momento su defensa continúa sosteniendo que esta padecía una enfermedad mental grave.

De acuerdo con la información que se conoce, presuntamente Lindsay Clancy habría estrangulado a sus tres hijos con unas bandas elásticas para posteriormente intentar suicidarse, por lo que se realizó cortes en las muñecas y cuello y posteriormente brincó por una ventana que se encontraba en el segundo piso de su hogar.

Cuando ocurrieron los hechos, su esposo Patrcik se encontraba fuera de su domicilio ubicado en Duxbury, y tras preguntarle a su esposa qué había ocurrido, esta le indicó que Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, se encontraban en el sótano.

In the last 32 hours the cellphone and video evidence has been shown in Lindsay Clancy trial. Patrick Clancy was in communication with Lindsay while at the store during the time period where the kids were murdered. They have GPS data showing Lindsay Clancy moving around the… pic.twitter.com/vqUQaL1Lfg — Paul (@WomanDefiner) August 18, 2026

Confesión de Lindsay Clancy

Lindsay Clancy brindó su testimonio en la corte por primera vez hace algunos días, y aseguró que conocía y entendía que al aceptar las estipulaciones de manera consciente y voluntaria.

Hasta el momento Lindsay Clancy se declara inocente del homicidio de tus tres hijos, y su defensa ha manifestado que la aún acusada padecía psicosis posparto cuando sucedieron los hechos en enero del 2023.

Actualmente la Fiscalía continúa señalado que Lindsay se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales en el momento de los hechos, por lo que la fiscal adjunta del condado de Plymouth, Shanan Buckingham, incluso aseguró que Clancy actuó intencionalmente.

Lindsay Clancy lidió con su estado de salud mental durante varios meses antes de que se registraran los hechos, por lo que incluso acudió con varios médicos y recibió distintos tratamientos psiquiátricos.

Su exesposo, Patrick Clancy, compartió durante su testimonio que Lindsay tenía tendencias suicidas e incluso le había compartido que tenía pensamientos intrusivos sobre causarle daño a sus hijos.

La madre de Lindsay Clancy también fue una de las personas que brindó su testimonio durante el juicio, y aseguró que su hija le había compartido que tenía pensamientos sobre hacerle daño a sus hijos.

Lindsay Clancy's murder trial was stopped twice on Wednesday when she had emotional breakdowns after hearing testimony about the injuries she caused to her children when she killed them in January 2023.



Judge William Sullivan gave jurors a pointed reminder after the disruptions,… pic.twitter.com/LCcT3NCkL2 — Criminally Obsessed (@CRMNLLYObsessed) August 12, 2026

Asimismo, compartió que se percató de que su hija se mostraba muy ansiosa, se leyó un mensaje en el que ella le pedía que no la dejara sola, y compartió que ella le dijo que se sentía que no era ella.

“Me dijo que no podía recordar nada. La medicación estaba destruyendo su mente, y no era ella. Me dijo que no era ella, que solo quería sentirse mejor y disfrutar a sus hijos de nuevo” compartió la madre de Lindsay durante el juicio.

Lindsay Clancy’s mother took the stand and shared her daughter’s chilling confession.



She testified that Lindsay had confided in her about thoughts of harming her children.



Watch the trial and continue the case with Case Files on @LawAndCrimePlus, where you can explore the… pic.twitter.com/24fIwRwJZ3 — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) August 19, 2026

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