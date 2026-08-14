Luigi Mangione se declara culpable por cargos federales en asesinato de CEO de UnitedHealthcare

Luigi Mangione se declaró culpable de cargos federales relacionados con el asesinato de Brian Thompson, ocurrido en diciembre de 2024.

Luigi Mangione, de 28 años, se declaró culpable este viernes de dos cargos federales de acoso relacionados con el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, ocurrido en Manhattan en diciembre de 2024.

Durante una audiencia ante la jueza federal Margaret Garnett, Mangione reconoció que siguió a Thompson hasta una conferencia de inversionistas y que le disparó la mañana del 4 de diciembre de 2024.

El acusado también admitió que obtuvo información sobre el evento al contactar previamente a la empresa bajo el argumento de que representaba a un inversionista.

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Luigi Mangione, en medio de sus abogados Karen Friedman y Marc Agnifilo. ı Foto: Reuters

Con esta declaración, Mangione evita el juicio federal que estaba previsto para enero.

La sentencia está programada para el 18 de diciembre, y los fiscales anticiparon que solicitarán una condena de cadena perpetua. El acusado permanecerá bajo custodia hasta entonces.

Cargos federales de asesinato y posesión ilegal de armas ya habían sido desestimados

La declaración de culpabilidad ocurre después de que, en enero, la jueza Garnett desestimara otros dos cargos federales (asesinato y posesión ilegal de armas) por cuestiones jurídicas.

Esos delitos contemplaban la posibilidad de pena de muerte, por lo que dicha sanción ya no forma parte del proceso federal.

Durante la audiencia, Mangione explicó que tomó la decisión de atacar a Thompson después de años de padecer un fuerte dolor de espalda y enfrentar dificultades con el sistema de seguros y atención médica de Estados Unidos.

Su abogada, Karen Friedman Agnifilo, señaló posteriormente que su cliente responsabilizaba a la industria de los seguros privados por el deterioro de su vida.

No obstante, las autoridades rechazaron que esas circunstancias justifiquen el homicidio. La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, sostuvo que la violencia y el asesinato no pueden convertirse en una causa, mientras que el fiscal federal Jamie McDonald afirmó que el crimen no debe generar celebridad para su responsable.

Mangione aún enfrenta proceso estatal en Nueva York

Por otra parte, Mangione todavía enfrenta un proceso estatal en Nueva York, donde está acusado de asesinato y otros delitos. Su defensa busca que ese caso sea desestimado bajo argumentos relacionados con la prohibición de ser procesado dos veces por los mismos hechos.

La familia de Thompson calificó la declaración de culpabilidad como un paso hacia la justicia y señaló que continuará buscando que el responsable de la muerte del ejecutivo rinda cuentas.

Con información de Reuters, Europa Press y The Associated Press.

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