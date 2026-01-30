Luigi Mangione no será condenado a muerte por caso de CEO de UnitedHealthcare

Una jueza federal de Nueva York desestimó los cargos de asesinato y tenencia ilícita de armas contra Luigi Mangione, acusado de matar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, una decisión que impide a la fiscalía federal solicitar la pena de muerte y representa un revés para el caso en esa jurisdicción.

El fallo fue emitido este viernes por la jueza Margaret M. Garnett, quien concluyó que el cargo federal de asesinato era técnicamente defectuoso y, además, jurídicamente incompatible con los cargos de acoso que permanecen vigentes contra el acusado.

Con esta resolución, Mangione deja de enfrentar una posible condena capital en el ámbito federal.

Mangione, de 27 años, se declaró inocente de los cargos federales y estatales relacionados con el homicidio de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, ocurrido el 4 de diciembre de 2024 en el centro de Manhattan.

De acuerdo con las autoridades, la víctima se dirigía a un hotel donde se celebraría la conferencia anual de inversionistas de UnitedHealth Group cuando fue atacada por la espalda.

Según la acusación federal, Mangione habría seguido y vigilado a Thompson durante varios días antes del ataque, conducta que dio sustento a los cargos de acoso presentados en su contra.

Al respecto, la jueza determinó que estos cargos continúan en el proceso federal y contemplan una pena máxima de cadena perpetua, al tratarse de delitos que, según la fiscalía, derivaron en la muerte de la víctima.

De esta forma, aunque el cargo federal de asesinato fue retirado, el acusado aún enfrenta la posibilidad de una condena de por vida en prisión en el ámbito federal.

La selección del jurado para este proceso está programada para iniciar el 8 de septiembre, mientras que Mangione deberá comparecer nuevamente ante la corte para una conferencia relacionada con el avance del caso.

Por otro lado, el proceso estatal sigue su curso de manera independiente. Mangione enfrenta cargos de asesinato en tribunales de Nueva York, los cuales también permiten una sentencia de prisión de por vida.

El juicio estatal aún no tiene fecha definida, aunque la fiscalía del distrito de Manhattan solicitó recientemente que el proceso comience el 1 de julio.

El caso atrajo atención nacional tanto por la figura de la víctima como por el contexto político que rodeó el intento de aplicar la pena de muerte.

Previamente, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, había ordenado a los fiscales federales buscar una condena capital como parte de la política del segundo mandato del presidente Donald Trump para reactivar las ejecuciones federales, suspendidas durante la administración anterior.

Con información de Associated Press y Reuters.

