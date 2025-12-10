Este es el VIDEO del arresto de Luigi Mangione en McDonlad’s

Revelan video del arresto de Luigi Mangione dentro de una sucursal de McDonlad’s mientras este se encontraba comiendo, portaba una licencia de conducir con otro nombre.

El 9 de diciembre de 2024 Luigi Mangione fue arrestado por presuntamente cometer un homicidio en Manhattan, pues este habría disparado en contra de Brian Thompson, el director ejecutivo de UnitedHealthcare.

El 4 de diciembre del 2024 Brian Thompson fue asesinado afuera del hotel New York Hilton, pues este se encontraba en Manhattan para asistir a una reunión de inversores, y debido a que las autoridades señalaron que su ejecución fue pemeditada, está siendo investigada como un magnicidio.

Asesinato de Brian Thompson ı Foto: Redes Sociales

Cuando se reveló la identidad del sospechoso del asesinato, lejos de causar indignación entre las personas, estas comenzaron a emitir opiniones a favor de Luigi Mangione, el presunto responsable.

Esto se debe a que el director ejecutivo fue criticado debido al rechazo de las reclamaciones que las personas realizaban por los seguros que ofrece la empresa UnitedHealthcare, por lo que las personas consideraron a este asesino como un héroe en contra del sistema y un símbolo de resistencia.

Video del arresto de Luigui Mangione en McDonlad’s

Luigi Mangione fue arrestado el 9 de diciembre del 2024 mientras se encontraba en un McDonlad’s ubicado en Altoona, pues la gerente de la sucursal realizó una llamada al 911 para reportarlo.

En la llamada, la gerente señala que los clientes que se encontraban en el restaurante se acercaron a ella para informarle que en el lugar había un hombre que se parecía a quien estaba siendo buscado por presuntamente disparar en contra del CEO.

Sin embargo, hasta el momento no se habían dado a conocer imágenes del momento de su arresto, y este martes comenzó a circular el video que fue tomado por la cámara corporal de un policía, luego de que este fuera mostrado durante una audiencia de supresión.

Video de Luigi Mangione arrestado en McDonald's ı Foto: Captura de pantalla

En el video se puede observar a dos agendes de la policía de Altoona buscando dentro del McDonlad’s al sujeto que habría sido señalado por la gerente de la sucursal.

Mangione se encontraba sentado solo en una mesa que estaba a un costado de los sanitarios, y debido a que este traía puesto un cubrebocas, lo saludan y amablemente le piden que se lo retire.

Cuando este se baja el cubrebocas le preguntan su nombre, a lo que este responde “Mark Rosario”, y le informan que los habían llamado ya que pensaban que era sospechoso, por lo que le pidieron su identificación.

Identificación falsa de Luigi Mangione ı Foto: Especial

En el video del arresto de Luigi Mangione en McDonlad’s podemos observar que el oficial que le pide la identificación se la entrega a su compañero para que la inspeccione, y este se aleja para revisarla y emitir una alerta en su radio.

Luigi Mangione no sólo es acusado de asesinato en segundo grado, pues tiene otros ocho cargos, y a su vez está enfrentando un proceso federal independiente, por lo que su defensa intenta que se desestimen las pruebas que se están presentando, entre ellas el video revelado de su arresto en McDonlad’s.